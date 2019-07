Newsflash (Nathan Gray & Jesse Barnett, Foals, Iggy Pop u.a.)

Neuigkeiten von Nathan Gray & Jesse Barnett, Foals, Iggy Pop, Neurosis, Angel Olsen, Vinnie Caruana, Slow Crush und Gwar.

+++ Nathan Gray und Jesse Barnett haben eine gemeinsame Split-EP angekündigt. Sie enthält jeweils drei Solo-Songs des Boysetsfire-Frontmanns und von Trade Wind- beziehungsweise Stray From Your Path-Sänger Barnett. Von beiden gibt es einen Song bereits zu hören, dazu auch ein Musikvideo zu sehen. Die Split erscheint am 16. August bei End Hits.

Video: Nathan Gray - "Enough"

Video: Jesse Barnett - "Stay With Me"

Cover & Tracklist: Nathan Gray & Jesse Barnett - "Split" (EP)

01. "Enough" (Nathan Gray)

02. "Find Me" (Nathan Gray)

03. "Brighter" (Nathan Gray)

04. "Amsterdam" (Jesse Barnett)

05. "Hang Your Love" (Jesse Barnett)

06. "Stay with Me" (Jesse Barnett)

+++ Foals haben ihr neues Album "Everything Not Saved Will Be Lost Part 2" offiziell angekündigt. Der Nachfolger zum ersten Teil aus dem März erscheint am 18. Oktober. Die erste Single heißt "Black Bull" und erscheint morgen Abend. Laut der Band werde das Album deutlich Gitarren-lastiger als sein Vorgänger, was ein Teaserclip zum Song auch vermuten lässt. Das Artwork hatten Foals bereits enthüllt.

Instagram-Post: Foals kündigen neues Album an

Instagram-Post: Foals teasern "Black Bull" an

+++ Iggy Pop hat den neuen Song "James Bond" veröffentlicht. Wie auch das vorangegangene Lied "Free" klingt "James Bond" ein bisschen jazzy, fast schon nach Lounge-Musik. Der Punk-Urvater croont dazu ganz lässig. Iggy Pops neue Solo-Album "Free" erscheint am 6. September.

Stream: Iggy Pop - "James Bond"

+++ Neurosis streamen die remasterte Version ihres gemeinsamen Albums mit Sängerin Jarboe. Ursprünglich war die Platte "Neurosis & Jarboe" 2003 erschienen. Die neue Version wurde von Aaron Turner (Sumac, Isis u.a.) neu gemixt. Offiziell erscheint der Remaster am kommenden Freitag.

Album-Stream: Neurosis & Jarboe - "Neurosis & Jarboe" (Remastered)

Neurosis & Jarboe (Remastered) by Neurosis

+++ Angel Olsen hat ihr neues Album "All Mirrors" angekündigt. Es erscheint am 4. Oktober bei Jagjaguwar. Die Singer/Songwriterin präsentierte daraus bereits den Titeltrack zusammen mit einem Musikvideo.

Video: Angel Olsen - "All Mirrors"

Cover & Tracklist: Angel Olsen - "All Mirrors"

01. "Lark"

02. "All Mirrors"

03. "Too Easy"

04. "New Love Cassette"

05. "Spring"

06. "What It Is"

07. "Impasse"

08. "Tonight"

09. "Summer"

10. "Endgame"

11. "Chance"

+++ Vinnie Caruana hat seine neue Solo-EP "Aging Frontman" angekündigt. Der The Movielife-Sänger will sich darauf gegenüber seinen Fans so persönlich wie noch nie geben. Die Platte erscheint am 4. Oktober, mit "Better" gibt es einen ersten Song im Stream. Caruana ist neben seinen Solo-Ambitionen gerade in ein neues Projekt mit Sammy Siegler namens Constant Elevation involviert.

Stream: Vinnie Caruana - "Better"

Cover & Tracklist: Vinnie Caruana - "Aging Frontman" (EP)

01. "Better"

02. "Alone"

03. "Dying In The Living Room"

04. "I Love You, Please Watch Over Us"

05. "Providence"

06. "Tex 'The Rock' Johnson"

+++ Slow Crush legen ihre Debüt-EP "Ease" neu auf. Die vier Songs starke Platte der belgischen Shoegaze-Band erscheint am 25. Oktober beim britischen Label Holy Roar mit vier zusätzlichen Liveaufnahmen aus einer Live-Session. Im September war bei Holy Roar ihr Debütalbum "Aurora" erschienen. Ende des Jahres spielen Slow Crush ein paar Shows in Deutschland.

Stream: Slow Crush - "Dizzy"

Ease (Deluxe Edition) by SLOW CRUSH

Live: Slow Crush

24.11. Frankfurt/Main - Das Bett

25.11. Köln - MTC

26.11. Hamburg - Headcrash

29.11. Jena - Cafe Wagner

30.11. Trier - Lucky's Luke

+++ "Das schlimmste an Kartenspielen ist, dass zu wenig Gwar drin ist!" Mit diesem absolut schlagkräftigen Argument wirbt Spiele-Erfinder Matthew Grau für sein neues Projekt: Ein Sammelkartenspiel basierend auf der Horrorband, in dem man Decks bauen und mit Gwar durch die Weltgeschichte kämpfen kann, so die Beschreibung. Das Gwar-Franchise, ähm, -Imperium wächst also weiter: Nach Barbecue-Saucen, Comicbüchern und Brettspielen, die auf den Figuren der Kult-Metaller basieren, könnt ihr bald auch all euer Geld in Booster-Packs investieren. Das Crowdfunging-Projekt hat sein bescheidenes Ziel bereits übertroffen. Den Segen der Band hat das Projekt auch: "Buy that shit!"

Video: Gwar vs. Time