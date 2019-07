Cult Of Luna kündigen Album "A Dawn To Fear" an, zeigen Video zu "The Silent Man"

Foto: Silvia Grav

Die schwedische Post-Metal-Eminenz Cult Of Luna hat ihr siebtes Album "A Dawn To Fear" mit einem Video zur bereits bekannten Single "The Silent Man" angekündigt.

Zu deren Titel ist nun in Klammern "A Dawn To Fear Pt. 1" hinzugefügt worden, auf dem Album liegt zwischen dem Opener und dem tatsächlichen Titeltrack noch ein Song. "A Dawn To Fear" erscheint am 20. September bei Metal Blade und ist das erste reguläre Cult Of Luna-Material seit dem "Vertikal"-Doppel aus Album und EP. Dazwischen veröffentlichte die Band aus dem schwedischen Umeå mit Julie Christmas die erfolgreiche Zusammenarbeit "Mariner", unsere Platte des Monats April 2016.

"A Dawn To Fear" besteht aus acht Tracks, die auf zwei CDs respektive zwei LPs aufgeteilt und insgesamt 79 Minuten lang sind. "Wir wussten genau, welches Album wir machen wollten: eine Antithese zu allem, was wir bisher gemacht haben", so Gitarrist, Sänger und Hauptsongwriter Johannes Persson. "Bisher gab es immer ein sehr konkretes Thema, und wir haben wusste von Anfang an gewusst, welche Art Geschichte wir erzählen wollten. Das wollte ich diesmal nicht. In den vergangenen Jahren habe ich eine Menge subtiler Veränderungen der Muster meines eigenen Verhaltens und Denkens bemerkt. Ich wollte, dass die Arbeit an diesem Album ein völlig spontaner Prozess ist. Ich wollte sehen, was dann aus mir herauskommt, und 'A Dawn To Fear' ist das Ergebnis dessen."

Zur Entscheidung, ein Doppelalbum aufzunehmen, meint Persson: "Wir haben uns die Tracklist angesehen und konnten sie nicht beschneiden. Es wäre für uns und alle Beteiligten leichter gewesen, einen Song auszusortieren, damit es bei LPs und CDs kein Probleme gibt, aber wir konnten uns das Album einfach nicht anders vorstellen. Diese Songs sind die Songs, die Sinn ergeben. Wenn wir dieses oder jenes Lied weglassen würden, wäre die gesamte Dynamik der Platte durcheinander."

Vorbestellen kann man "A Dawn To Fear" in allen Formen und Farben ab sofort im Metal-Blade-Webshop. Im November und Dezember werden Cult Of Luna vier Konzerte im deutschsprachigen Raum geben. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Cult Of Luna - "The Silent Man (A Dawn To Fear Pt. 1)"

Cover und Tracklist: Cult Of Luna - "A Dawn To Fear"

CD1

01. "The Silent Man (A Dawn To Fear Pt. 1)"

02. "Lay Your Head To Rest"

03. "A Dawn To Fear"

04. "Nightwalkers"

CD2

01. "Lights On The Hill"

02. "We Feel The End"

03. "Inland Rain"

04. "The Fall"

Live: Cult Of Luna + Brutus

24.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

25.11. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

05.12. München - Technikum

06.12. Wien - Arena Wien