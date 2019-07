VISIONS empfiehlt: Lagwagon streamen "Bubble" von neuem Album "Railer", kommen auf Tour

Fünf Jahre nach "Hang" kündigen die kalifornischen Skate-Punk-Größen Lagwagon ihr neuntes Album an und geben einen ersten musikalischen Vorgeschmack. Obendrein kündigte die Band auch Tourdaten für Europa an.

Lagwagons neuntes Studioalbum trägt den Titel "Railer", was laut Frontmann Joey Cape zufolge ein lustiges Wort aus seiner Kindheit ist und so viel wie "albern schlecht" bedeutet. Produziert wurde die Platte von Cameron Webb, der bereits mit Künstlern wie Motörhead oder Alkaline Trio zusammengearbeitet hatte. Schon Anfang des Jahres deuteten die fünf Kalifornier die Arbeiten an neuem Material auf Facebook an.

Inhaltlich thematisiere das Album Rückschläge, erzählt Cape. Diese Idee kam ihm, als er mit "Bubble" den ersten Song für das Album schrieb, den es jetzt auch im Stream gibt. Es handele davon die Dinge, die man hat, für voll zu nehmen und wertzuschätzen. Musikalisch soll "Railer" an die frühen Werke der Band erinnern. Cape orientierte sich konkret an älterem Material, um die Songs zu schreiben.

"Railer" erscheint am 4. Oktober bei Fat Wreck. Außerdem kündigte die Band eine Europatour für den kommenden Herbst an, auf der sie dann Material aus fast 30 Jahren Bandgeschichte sowie brandneue Songs spielen will. Drei Shows in Deutschland und Österreich stehen auf dem Reiseplan. Tickets gibt es bei Eventim. Zuletzt waren Lagwagon im Rahmen des Punk In Drublic Festivals im Frühjahr in Europa unterwegs.

Stream: Lagwagon - "Bubble"

Cover & Tracklist: Lagwagon - "Railer"

01. "Stealing Light"

02. "Surviving California"

03. "Jini"

04. "Parable"

05. "Dangerous Animal"

06. "Bubble"

07. "The Suffering"

08. "Dark Matter"

09. "Fan Fiction"

10. "Pray For Them"

11. "Auf Wiedersehen"

12. "Faithfully"

VISIONS empfiehlt: Lagwagon

17.11. Wels - Alter Schlachthof

19.11. Berlin - SO 36

20.11. Münster - Skaters Palace