Blink-182 kündigen neues Album "Nine" an, streamen nächste Single "Darkside"

Das Pop-Punk-Trio Blink-182 hat endlich alle wichtigen Infos zum neuen Album "Nine" bekanntgegeben. Einen neuen Song gibt es auch zu hören.

Erst am Montag hatten wir alle bisherigen Infos in einem Update rund um das nächste Blink-182-Album veröffentlicht - vor allem, dass Mark Hoppus in der Show "Good Morning America" verraten hat, dass die Platte am 20. September (via Columbia) erscheinen wird.

Nun hat die Band bekanntgegeben, dass das Album "Nine" heißen soll. In einem Instagram-Post teilten sie das Cover und auch die Tracklist mit den insgesamt 15 Songs wurde veröffentlicht. Drei davon sind in den letzten Monaten bereits im Netz gelandet: "Blame It On My Youth", "Generational Divide" und "Happy Days". Mit dem poppigen "Darkside" kommt nun ein weiteres Stück dazu. Das könnt ihr unten als Lyric-Video streamen.

Nach dem neuen Album könnte noch eine EP mit weiteren Songs folgen, die unter anderem mit Rapper Lil Uzi Vert und Produzent Pharrell Williams entstanden waren. Laut Schlagzeuger Travis Barker soll sie noch in diesem Jahr erscheinen.

Stream: Blink-182 - "Darkside"

Cover & Tracklist: Blink-182 - "Nine"

01. "The First Time"

02. "Happy Days"

03. "Heaven"

04. "Darkside"

05. "Blame It On My Youth"

06. "Generational Divide"

07. "Run Away"

08. "Black Rain"

09. "I Really Wish I Hated You" 10. "Pin The Grenade"

11. "No Heart To Speak Of"

12. "Ransom"

13. "On Some Emo Shit"

14. "Hungover You"

15. "Remember To Forget Me"

Instagram-Post: Blink-182 kündigen neues Album an