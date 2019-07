Newsflash (Liam Gallagher, Ty Segall, Thurston Moore u.a.)

Neuigkeiten von Liam Gallagher, Ty Segall, Thurston Moore, Backtrack, dem Angst macht keinen Lärm Open Air, Kxm, 8kids, The Sidekicks, Jeff Rosenstock und Greg Graffin als "Throbblehead".

+++ Liam Gallagher hat ein "MTV Unplugged"-Konzert angekündigt. Die Akustikshow findet am 3. August in der Hull City Hall statt, wird aufgezeichnet und am 23. September auf MTV gesendet - also kurz nach der Veröffentlichung seines zweiten Soloalbums "Why Me? Why Not.". Der frühere Oasis-Sänger hatte daraus bereits die Songs "Shockwave" und "The River" veröffentlicht. Im Februar kommt er auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Instagram-Post: Liam Gallagher kündigt "MTV Unplugged"-Show an

Live: Liam Gallagher

05.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

10.02. Köln - Palladium

11.02. Berlin - Tempodrom

13.02. München - Tonhalle

+++ Ty Segall hat den neuen Song "Ice Plant" veröffentlicht. Auf der neuesten Single seines kommenden Albums "First Taste" unterstützt ihn Shannon Lay, ein neues Mitglied seiner Freedom Band - und das besonders prominent, denn der Song besteht fast gänzlich aus Gesang. "First Taste" erscheint am 2. August bei Drag City. Der Garagerocker hatte bereits die Tracks "Taste" und "Radio" vorgestellt. Im Oktober spielt Segall eine Show in Berlin, wo er "First Taste" und das Album "Melted" von 2010 aufführen will.

Stream: Ty Segall - "Ice Plant"

Live: Ty Segall

15.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Die Thurston Moore Group kommt mit ihrem neuen Album "Spirit Counsel" auf Tour. Die Platte erscheint am 21. September. Einen Monat später kommt der Sonic Youth-Mitgründer mit seinem früheren Bandkollegen Steve Shelley am Schlagzeug, Debbie Googe von My Bloody Valentine am Bass und James Sedwards von Nought an der Gitarre nach Deutschland. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, den 26. Juli um 10 Uhr.

Live: Thurston Moore Group

23.10. Köln - Kulturkirche

24.10. Hamburg - Gruenspan

27.10. München - Strom

30.10. Frankfurt/Main - Das Bett

03.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Backtrack haben die Europa-Termine ihrer Abschiedstour angekündigt. Die Hardcore-Band ist noch ein letztes Mal unterwegs, dann wird sie sich auflösen. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Backtrack

02.11. Zug - Industrie 45

03.11. Karlsruhe - Die Stadtmitte

04.11. Berlin - Musik & Frieden

06.11. Leipzig - Conne Island

07.11. Oberhausen - Kulttempel

11.11. Hamburg - Hafenklang

12.11. Frankfurt/Main - Das Bett

13.11. München - Backstage

+++ Das Angst macht keinen Lärm Open Air ist ausverkauft. Bei dem Ein-Tages-Festival, das diesen September im Schlachthof Wiesbaden stattfindet, trifft man diesmal auf die Gastgeber Pascow und Turbostaat sowie die Bands Love A, Duesenjaeger, Akne Kid Joe, Maulgruppe, Deutsche Laichen, Acht Eimer Hühnerherzen, BSÍ und Lügen. Weitere Infos gibt es in dem dazugehörigen Facebook-Event.

VISIONS empfiehlt:

Angst macht keinen Lärm Open Air

07.09. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

+++ Kxm haben das neue Album "Circle Of Dolls" angekündigt und die erste Single "War Of Words" veröffentlicht. Die Band besteht aus Korn-Drummer Ray Luzier, Doug Pinnick von King's X und George Lynch von Dokken. Die Platte erscheint am 13. September.

Video: Kxm - "War Of Words"

Cover & Tracklist: Kxm - "Circle Of Dolls"

01. "War Of Words"

02. "Mind Swamp"

03. "Circle Of Dolls"

04. "Lightning"

05. "Time Flies"

06. "Twice"

07. "Big As The Sun"

08. "Vessel Of Destruction"

09. "A Day Without Me"

10. "Wide Awake"

11. "Shadow Lover"

12. "Cold Sweats"

13. "The Border"

14. "War Of Words (Radio Edit)"

+++ 8kids haben den neuen Song "Dein Zuhause" veröffentlicht und damit ihr neues Album "Blüten" angekündigt. Zum gesellschaftskritischen Song gibt es ein passendes Lyric-Video mit historischen Clip-Sequenzen. Der Nachfolger des Debüts "Denen die wir waren" erscheint am 23. August bei Napalm. Nach der laufenden Festivalsaison kommt die Post-Hardcore-Band im November wieder auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: 8kids - "Dein Zuhause"

Cover & Tracklist: 8kids - "Blüten"

01. "Kraft"

02. "Wir bleiben Kids"

03. "WTF"

04. "Du gegen Dich"

05. "Dein Zuhause"

06. "Spiegelbild"

07. "Halt dich fest an mir"

08. "Unten am Fluss"

09. "Wir sind die Angst"

10. "Ich gehör dir nicht"

Live: 8kids

26.07. Trebur - Trebur Open Air

27.07. Langen Trechnow - FestEvil

10.08. Münzenberg - Music Forge Festival

07.11. Oberhausen - Druckluft

14.11. Leipzig - Naumanns

15.11. Berlin - Musik & Frieden

21.11. München - Backstage

22.11. Köln - Tsunami

23.11. Darmstadt - 806qm

+++ The Sidekicks streamen den neuen Song "Ode To Jerry". Mit der Single schlagen die einstigen Pop-Punks eine shoegazige Richtung ein. 2018 war ihr noch aktuelles Album "Happiness Hours" erschienen, "Ode To Jerry" scheint aber kein Vorbote für ein Nachfolgeralbum zu sein.

Video: The Sidekicks - "Ode To Jerry"

+++ Auch Jeff Rosenstock hat einen neuen Song veröffentlicht. "Monday At The Beach" ist knackige 58 Sekunden kurz und erinnert stark an die Titel seines Skacore-Kollektivs Bomb The Music Industry!. Den Track gibt es als Gratis-Download auf der Webseite seines Labels Quote Unquote.

+++ Bad Religion-Frontmann Professor Greg Graffin könnte euch zukünftig beim Hausaufgabenmachen auf die Finger schauen: Aggronautix bringen eine auf 1.000 Exemplare limitierte "Throbblehead"-Figur des Sängers heraus. Natürlich kommt das Modell mit seinem Signature-Move: auf irgendwelche Dinge zeigen.

Facebook-Post: Greg Graffin als Throbblehead