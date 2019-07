The Hold Steady streamen neuen Song "You Did Good Kid"

Wenn das so weitergeht, haben The Hold Steady ihr neues Album "Thrashing Thru The Passion" bald in Gänze enthüllt, bevor es überhaupt erschienen ist: Mit dem Stream von "You Did Good Kid" fehlen nur noch drei Songs.

Als The Hold Steady vorigen Monat "Thrashing Thru The Passion" ankündigten, wurde klar, dass die Hälfte des Albums bereits bekannt war. Die Songs sechs bis zehn hatte die Indie-Band um Craig Finn seit 2017 in unregelmäßigen Abständen auf Bandcamp veröffentlicht.

"You Did Good Kid" ist der aktuellste Song von der A-Seite des Albums und enthält unter anderem dessen Titel in einer Textzeile sowie ein recht unerwartetes Bläserarrangement. Zuvor hatte es als ersten wirklich neuen Vorboten "Denver Haircut" zu hören gegeben, noch etwas früher die Non-Album-Single "The Last Time She Talked To Me".

"Thrashing Thru The Passion" erscheint am 16. August bei Frenchkiss. Tourdaten der Band sind noch nicht bekannt, aber kommenden Oktober wird Finn sein viertes Soloalbum "I Need A New War" in Deutschland zweimal live vorstellen. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Stream: The Hold Steady - "You Did Good Kid"

Live: Craig Finn

24.10. Hamburg - Molotow Skybar

25.10. Berlin - Privatclub