Thees Uhlmann kündigt neues Album "Junkies und Scientologen" an

Ganze sechs Jahre nach seinem Album "#2" hat Thees Uhlmann sein drittes Soloalbum angekündigt. Releasedatum, Cover und Tracklist verriet er bereits - und, dass das Boxset zur Platte noch einige weitere spannende Extras bereithält.

Uhlmanns drittes Soloalbum erscheint am 20. September über das von ihm mitgegründete Label Grand Hotel van Cleef und trägt den Namen "Junkies und Scientologen". Der ehemalige Tomte-Frontmann versammelt darauf zwölf Songs, die beschreibende Titel wie "Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt" oder "Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop Videodrehs nach Hause fährt" tragen - so grob kann man also schon erahnen, was einen textlich erwartet.

"Junkies und Scientologen" kann ab sofort in verschiedenen Versionen bei Grand Hotel van Cleef vorbestellt werden. Das Deluxe-Box-Set wird neben dem Album auf Doppel-LP und CD außerdem das Bonus-Album "Gold" auf Vinyl und CD. "Gold" besteht aus acht bisher unveröffentlichten Coversongs. Welche das sind, ist aber noch nicht bekannt. Ebenso gehört zu dem Set eine "Soundbox" mit 16 Audiosnippets von Uhlmann. Er erklärt: "Für Leute, wie mich, die privat eher introvisver... die privat eher für sich und still sind, liefern wir das perfekte Geschenk: Drück drauf und ich sag dann für jede Situation das passende."

Nach seiner bislang letzten regulären Club-Tour 2014 zog sich Uhlmann aus dem Musikgeschäft zurück und brachte 2015 sein Roman-Debüt "Sophia, der Tod und ich" heraus, das sogar für das Theater adaptiert wurde.

Schon im März hatte der Hamburger Indierocker sein Konzert-Comeback für den Herbst angekündigt. Aufgrund zusammengebrochener Server kam es zu Problemen beim Vorverkauf, Uhlmann startete daraufhin einen zweiten Versuch, bei dem er gleich weitere Shows ankündigte. Die ersten Konzerte der Tour sind bereits ausverkauft. Tickets für den Rest gibt es weiterhin bei Eventim.

Cover & Tracklist: Thees Uhlmann - "Junkies und Scientologen"

01. "Fünf Jahre nicht gesungen"

02. "Danke für die Angst"

03. "Avicci"

04. "Was wird aus Hannover"

05. "100.000 Songs"

06. "Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop Videodrehs nach Hause fährt"

07. "Junkies und Scientologen"

08. "Katy Grayson Perry"

09. "Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt"

10. "Ein Satellit sendet leise"

11. "Die Welt ist unser Feld"

12. "Immer wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir"

VISIONS empfiehlt:

Thees Uhlmann

03.08. Hamburg - Theaterschiff | ausverkauft

13.08. Reutlingen - Franz K

14.08. Worpswede - Music Hall

16.08. Kassel - Kulturzelt

17.08. Großpösna - Highfield Festival

23.08. Essen - Zeche Carl

27.09. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft

28.09. Berlin - Lido | ausverkauft

29.09. München - Ampere | ausverkauft

30.09. Köln - Stadtgarten | ausverkauft

06.12. Wien - Gasometer

07.12. München - Tonhalle

08.12. Saarbrücken - Garage

10.12. Erlangen - Heinrich Lades-Halle

11.12. Dortmund - FZW

12.12. Wiesbaden - Schlachthof

13.12. Stuttgart - LKA Longhorn

14.12. Berlin - Columbiahalle

16.12. Hannover - Capitol

18.12. Hamburg - Große Freiheit 36

19.12. Bielefeld - Lokschuppen

20.12. Bremen - Pier 2

21.12. Köln - Palladium