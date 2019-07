Newsflash (Tool, Soundgarden, Spoon u.a.)

Neuigkeiten von Tool, Soundgarden, Spoon, William DuVall und Phoenix.

+++ Tool haben ihr neues Logo-Design enthüllt. Die Band postete den goldenen, symmetrischen und gespiegelten Schriftzug in den Sozialen Netzwerken und packte dazu demonstrativ noch einmal das geplante Releasedatum für ihr neues Album - den 30. August. Wer an diesem Tag Urlaub braucht, um den "10,000 Days"-Nachfolger gleich ganz in Ruhe genießen zu können, für den hat ein Maynard James Keenan-Fanaccount ein schönes Entschuldigungsschreiben gepostet, das so aussieht, als hätte es die Band selbst unterschrieben. Aber keine Gewähr, dass ihr damit durchkommt.

Facebook-Post: Tool enthüllen neues Logo

Facebook-Post: Fanaccount teilt Entschuldigungsschreiben

+++ Soundgarden haben ein weiteres Video aus ihrem kommenden Konzertfilm "Live From The Artists Den" veröffentlicht. Es zeigt ihre Aufführung des Soundgarden-Hits "Black Hole Sun" bei ihrem Konzert in Los Angeles am 17. Februar 2013. Das Album und der Film erscheinen in verschiedenen Formaten am kommenden Freitag. Zu sehen und hören gab es bereits Mitschnitte der Songs "New Damage" und "Blind Dogs".

Video: Soundgarden - "Black Hole Sun" (aus "Live From The Artists Den")

+++ Spoon haben ein Greatest-Hits-Set in der US-Fernsehsendung von Jimmy Kimmel gespielt. Das Konzert wurde live im Netz übertragen und steht auch nachträglich als Stream bereit. Am Bass ist jetzt Ben Trokan von Robbers On High Street, sein Vorgänger Rob Pope hatte kürzlich seinen Ausstieg bekanntgegeben. Spoon veröffentlichen am kommenden Freitag ihr Best-of-Album "Everything Hits At Once - The Best Of Spoon", das neben Hits auch den neuen Song "No Bullets Spent" enthält.

Video: Spoon mit Greatest-Hits-Set bei Jimmy Kimmel

Video: Spoon - "No Bullets Spent" (live bei Jimmy Kimmel)

+++ William DuVall hat sein erstes Soloalbum "One Alone" angekündigt und die erste Single "'Til The Light Guides Me Home" veröffentlicht. Der Alice In Chains-Co-Frontmann spielt darin ganz allein reduziert auf seiner Akustikgitarre mit melodischem Fingerpicking. "One Alone" erscheint am 4. Oktober.

Video: William DuVall - "'Til The Light Guides Me Home" Tracklist: William DuVall - "One Alone"

01. "'Til The Light Guides Me Home"

02. "The Veil Of All My Fears"

03. "The 3 Wishes"

04. "Strung Out On A Dream"

05. "White Hot"

06. "Still Got A Hold On My Heart"

07. "Smoke And Mirrors"

08. "So Cruel"

09. "Chains Around My Heart"

10. "Keep Driving Me Away"

11. "No Need To Wonder"

+++ Phoenix haben eine Bandbiografie namens "Phoenix: Liberté, Égalité, Phoenix!" angekündigt. Die französische Indieband will darin ihre 30-jährige Bandgeschichte rekapitulieren und Material wie Fotos, Notizen und Lyrics präsentieren. Das Buch erscheint am 15. Oktober im Rizzoli Verlag.