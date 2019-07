VISIONS Premiere: Knocked Loose streamen neuen Song "Trapped In The Grasp Of A Memory"

Foto: Gabe Becerra

Knocked Loose befördern Hardcore auf ein neues Härtelevel. Mit "Trapped In The Grasp Of A Memory" präsentieren die Aufsteiger aus Kentucky einen weiteren Vorgeschmack auf ihr zweites Album "A Different Shade Of Blue".

Mit ihrem Debüt "Laugh Tracks" waren Knocked Loose wie ein Meteorit in die Hardcore-Szene eingeschlagen. Mit extrem tief gestimmten, tonnenschweren und langsam walzenden Gitarrenriffs erinnerten sie an die anfangs ebenso brutalen Code Orange, und weiteten die von ihnen geschlagene Schneise noch weiter aus.

Während sich Code Orange inzwischen experimentellere Industrial- und New-Wave-Sounds aneignen, schlagen Knocked Loose mit dem im August erscheindenen zweiten Album "A Different Shade Of Blue" einen anderen Weg ein: Mit kompromissloser Härte vermischen sie Elemente aus Metalcore, Beatdown, Mathcore und Hardcore der New-Yorker-Schule und beweisen dabei ein viel raffinierteres Songwriting-Gespür als viele ihrer Genrekollegen, deren einziges Anliegen oft nur die Ausweitung des Moshpits zu sein scheint.

Die neue Single "Trapped In The Grasp Of Memory" kommt mit dissonanten Botch-Breakdowns, jeder Menge Noise und niederschmetternden Breakdowns daher. Frontmann Bryan Garris brüllt und growlt mit so viel Zorn, dass man sich wundert, wenn man merkt, wie verletzlich und persönlich seine Texte diesmal sind: "I plucked the petals from all my roses/ Leaving a pile of stems/ I drain the beauty that’s left in this world/ Leaving myself condemned".

"A Different Shade Of Blue" wurde im Gegensatz zum Vorgänger nicht live eingespielt, sondern mit viel mehr Zeit im Studio ausgearbeitet. Unterstützt werden Knocked Loose auf der Platte unter anderem von Every Time I Die-Sänger Keith Buckley und Emma Boster von Dying Wish mit Gesangsbeiträgen. Die erste Single "Mistakes Like Fractures" war im April mit einem Musikvideo erschienen, das ihr weiter unten sehen könnt.

Das neue Album "A Different Shade Of Blue" erscheint am 23. August bei Pure Noise.

Stream: Knocked Loose - "Trapped In The Grasp Of A Memory"

Video: Knocked Loose - "Mistakes Like Fractures"

Cover & Tracklist: Knocked Loose - "A Different Shade Of Blue"

01. "Belleville"

02. "Trapped In The Grasp Of A Memory"

03. "A Serpent's Touch" (feat. Emma Boster)

04. "By The Grave"

05. "In The Walls"

06. "Guided By The Moon"

07. "Mistakes Like Fractures"

08. "Forget Your Name" (feat. Keith Buckley)

09. "Road 23"

10. "...And Still I Wander South"

11. "Denied By Fate"

12. "Misguided Son"