Korn stellen Video zum Song "You'll Never Find Me" vor

Foto: Screenshot Youtube

Korn haben ihrem Song "You'll Never Find Me" ein schickes, futuristisches Video zur Seite gestellt. Er stammt vom neuen Album "The Nothing", das Mitte September erscheint.

Am 13. September soll Korns 13. Album "The Nothing" via Roadrunner erscheinen. Es ist der Nachfolger zu "The Serenity Of Suffering" von 2016. Darauf verarbeitet Frontmann Jonathan Davies etwa den Tod seiner Exfrau. Erneut hat die Platte Nick Raskulinecz produziert.

Korn-Gitarrist Brian "Head" Welch kommentiert: "Ich würde sagen, dass es eine Fortsetzung unseres letzten Albums ist. Es ist Gitarren-dominiert und energetisch - da gibt's eine Menge Energie. Wir sind zur Wurzel gekommen, was Korn ist, in unserem Sound, in den Texten und wie sich die Songs anfühlen."

Nachdem Korn zunächst ein Visualizer-Video zu ihrem Song "You'll Never Find Me" veröffentlicht hatten, in dem das Kabel-Wesen des Cover-Artworks im Mittelpunkt steht - oder besser: hängt, gibt es jetzt einen properen Kurzfilm.

Regie führte die Band selbst - zusammen mit Andrzej Gavriss. Darin sehen wir die Band in einem Salzsee performen, drumherum spielt sich eine Art SciFi-Story ab. Ein Mann, der mit Mosen und Flechten experimentiert, will eine Art Sohn oder Nachfolger für sich erschaffen.

Video: Korn - "You'll Never Find Me"