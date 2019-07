Volbeat veröffentlichen neue Single "Cheapside Sloggers" mit Video

Foto: Screenshot Youtube

Volbeat haben ihre neue Single "Cheapside Sloggers" per Video vorgestellt. Darin lassen sich die dänischen Hardrocker von ein paar jüngeren Versionen ihrer selbst vertreten.

Volbeat bleiben für "Cheapside Sloggers" bei bewährten Zutaten: freundlich stampfende Metal-Gitarren in dickem Dur werden von Sänger Michael Poulsen souverän an der Kanten zum Country-Schlager entlanggeführt. Nur zwischendurch gibt es einen heftigeren Metal-Interlude mit Superhelden-Solo. Im Clip dazu performt die Band - gewissermaßen: Alle Mitglieder lassen sich von minderjährigen Ebenbildern vertreten, die an den Instrumenten ordentlich Gas geben.

"Cheapside Sloggers" ist nach "Last Day Under The Sun", "Leviathan" und "Parasite" bereits der vierte Vorgeschmack auf das am 2. August erscheinende neue Album der Band, "Rewind, Replay, Rebound".

Im Herbst gibt es neue und alte Hits dann auch live zu hören: Volbeat touren mit Danko Jones und Baroness als Support in Europa. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Volbeat - "Cheapside Sloggers"

Live: Volbeat + Danko Jones + Baroness

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg - Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena