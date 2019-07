VISIONS empfiehlt: Mission Ready Festival bestätigt Social Distortion

Es ist eine ganz besondere Ankündigung: Das Mission Ready Festival hat die Punk-Schwergewichte Social Distortion als Headliner für 2020 bestätigt.

Das beste aus Punk, Hardcore und Ska verspricht das Mission Ready Festival - und hält Wort: Social Distortion beehren die vierte Ausgabe der Eintages-Veranstaltung, die am 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Würzburg-Giebelstadt stattfindet.

Für die kürzlich beendete dritte Ausgabe des Mission Ready hatte man unter anderem die Cro-Mags, No Fun At All und Ignite gewinnen können. Bei der Verpflegung legen die Veranstalter Wert auf ein regionales Angebot. Selbstverständlich gehören dazu auch vegetarische und vegane Speisen.

Tickets in allen Varianten und mehr Infos über das Mission Ready 2020 gibt es auf der offiziellen Festival-Webseite.

Apropos Social Distortion: Die Band wird 2020 auch auf dem Ruhrpott Rodeo in Hünxe auftreten. Das läuft von 3. bis 5. Juli, also sind Mike Ness und Kollegen entweder einen Tag vor ihrem Set beim Mission Ready Festival im Ruhrpott zu Gast oder einen Tag darauf.

Facebook-Beitrag: Mission Ready Festival bestätigt Social Distortion

VISIONS empfiehlt:

Mission Ready Festival

04.07. Flugplatz Würzburg-Giebelstadt

Live: Social Distortion

04.07. Giebelstadt - Mission Ready Festival

03.-05.07. Hünxe - Ruhrpott Rodeo