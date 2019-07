Idles zitieren "Street Fighter II"-Game in Video zu "Never Fight A Man With A Perm"

Foto: Screenshot Youtube

Idles haben ein Video zu ihrem Song "Never Fight A Man With A Perm" veröffentlicht. Der animierte Clip ist dabei deutlich an den Beat-'Em-Up-Videospieleklassiker "Street Fighter II" angelehnt.

Hadouken! Idles-Frontmann Joe Talbot muss sich im animierten Video zu "Never Fight A Man With A Perm" mit jenen Gestalten anlegen, die er auch im Text beschreibt - also etwa einen Schläger mit zwei Armen wie Baseballschläger. Eigentlich singt Talbot in dem Song dabei über sich und sein früheres Leben als durchgehend zugedröhnter Unruhestifter. Die Auflösung am Ende des Clips entspricht der Lösung, die Idles für die Lösung der meisten großen Probleme im Leben vorschlagen: Liebe.

"Never Fight A Man With A Perm" stammt vom aktuellen zweiten Idles-Album "Joy As An Act Of Resistance", mit dem die Band im vergangenen Sommer in kurzer Zeit zu einem der vielversprechendsten Newcomer des Punk aufgestiegen war.

Dennoch arbeitet die britische Band bereits seit Anfang des Jahres an einer neuen Platte. Kürzlich war schon der Song "Mercedes Marxist" erschienen, dieser stammte aber noch aus den Sessions zu "Joy As An Act Of Resistance."

Video: Idles - "Never Fight A Man With A Perm"