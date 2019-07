Foto: Screenshot Twitter

Liam Gallagher hat ein Video online gestellt, in dem er mit einer Gabel Suppe isst - natürlich ein Seitenhieb auf seinen Bruder Noel.

Der hatte Liam vor rund zehn Jahren nämlich als "Mann mit Gabel in einer Welt voller Suppe" bezeichnet - eine recht kreative Respektlosigkeit, auf die der ehemalige Oasis- und Beady Eye-Sänger nun reichlich verspätet reagiert. Die Verschlagwortung unter dem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geteilten Clip lautet "#happymanwithaforkinaworldofsoup", Liam selbst bedankt sich bei seinen Fans, weil seine erst vorige Woche in den Vorverkauf gegangene Großbritannien-Tour bereits ausverkauft ist.

Zum Ende hin erklingt dann noch ein Dudelsack und Liam schwärmt von seinem Aufenthaltsort Schottland. Noch ein Verweis auf Noel, der den nördlichsten Staat des Vereinigten Königreichs kürzlich als "Drittweltland" gebrandmarkt hatte. Seht Liams jüngsten Beitrag zur fortlaufenden innerfamiliären Fehde weiter unten.

Liam Gallaghers zweites Soloalbum "Why Me? Why Not." erscheint am 20. September bei Warner. Im Gegensatz zu seinen Heimspielen kann man für die vier Konzerttermine 2020 in Deutschland noch Tickets kaufen - und zwar bei Eventim.

Tweet: Liam Gallagher isst Suppe mit Gabel

Live: Liam Gallagher

05.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

10.02. Köln - Palladium

11.02. Berlin - Tempodrom

13.02. München - Tonhalle