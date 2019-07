Newsflash (Wear Your Wounds, Machine Head, Clutch u.a.)

Neuigkeiten von Wear Your Wounds, Machine Head, Clutch, Good Charlotte, Spoon, Sum 41, American Football, Cultdreams und Thom Yorke.

+++ Wear Your Wounds streamen den neuen Song "Rainbow Fades". Es ist der vermutlich letzte Vorgeschmack auf das neue Album "Rust On The Gates Of Heaven", das am Freitag erscheint. Wear Your Wounds ist das inzwischen zur Band gewachsene Nebenprojekt von Converge-Frontmann Jacob Bannon. Zuletzt zeigten sie einen Visualizer zur Single "Shrinking Violet".

Stream: Wear Your Wounds - "Rainbow Fades"

+++ Machine Head-Chef Robb Flynn will Chris Cornell zusammen mit der Coverband Rusty Chains Tribut zollen. Bei einem Auftritt mit der Soundgarden- und Alice In Chains-Tribute-Band in San Francisco will er zuerst "Badmotorfinger" in voller Länge performen und in einem zweiten Set ausgewählte Songs von Cornell und Audioslave darbieten. Die Veranstaltung findet am 19. Juli - Cornells Geburtstag - zum dritten Mal statt. Alle Einnahmen gehen an eine lokale Organisation zur Suizidprävention. Cornell hatte sich vor zwei Jahren das Leben genommen. Mit Machine Head ist Flynn im Oktober in Europa auf besonderer "Burn My Eyes"-Jubiläumstour.

Facebook-Post: Robb Flynn spielt auf Chris-Cornell-Tribute-Show

Live: Machine Head

05.10. Freiburg - Sick Arena

11.10. Würzburg - Posthalle

12.10. Leipzig - Haus Auensee

14.10. Bochum - RuhrCongress

15.10. München - Zenith

16.10. Wien - Gasometer

22.10. Zürich - Komplex 457

27.10. Luxemburg - Luxexpo

+++ Clutch haben ein Cover des ZZ Top-Songs "Precious & Grace" veröffentlicht. Dazu gibt es ein Lyric-Video mit jeder Menge Neonlichtern. Es ist der zweite Release ihrer "Weathermaker Vault Series", in deren Rahmen die Hardrocker nach und nach Songs veröffentlichen wollen, die sie in einer Ruhepause aufgenommen hatten. Der erste Song dieser Serie war "Evil". Im Dezember sind Clutch mit Graveyard auf Tour.

Lyric-Video: Clutch - "Precious & Grace" (ZZ Top-Cover)

VISIONS empfiehlt:

Clutch + Graveyard

02.12. Wiesbaden - Schlachthof

03.12. Oberhausen - Turbinenhalle

05.12. Bremen - Aladin

06.12. Nürnberg - Löwensaal

+++ Good Charlotte haben ihre Sommer-Tourdaten abgesagt. Davon betroffen sind auch ihre Auftritte beim Open Flair, dem Taubertal Festival und dem Rocco del Schlacko. "Dieses Jahr war für uns eines der schwierigsten unserer Bandgeschichte", schreiben die Pop-Punks in einem Statement, "denn wir mussten einen sehr persönlichen und unerwarteten Verlust in unserer Familie verkraften."

Tweet: Good Charlotte sagen Tourdaten ab

+++ Spoon-Bassist Rob Pope ist aus der Band ausgestiegen. Er war seit 2006 Teil der Indierocker aus Texas und wolle sich zukünftig auf seine Familie und persönliche Projekte konzentrieren. In einem Statement bedankte er sich bei der Band für die langjährige gemeinsame Zeit. Er werde außerdem weiterhin Teil der Get Up Kids bleiben, die er 1995 mitgegründet hatte. Spoon bringen am 26. Juli ihre Best-of "Everything Hits At Once" heraus. Sie enthält auch einen neuen Song namens "No Bullets Spent", den es bereits im Stream gibt.

Instagram-Post: Rob Pope verlässt Spoon

+++ Sum 41 haben den neuen Song "45 (A Matter Of Time)" veröffentlicht. Er setzt sich wütend mit dem 45. US-Präsidenten Donald Trump auseinander. Das animierte Video reflektiert das auch, indem es eine politische Kampagne eines bösartig dreinblickenden Politikers zeigt. Der Song stammt vom kommenden Album "Order In Decline", das am 19. Juli erscheint. Die Punkrock-Band hatte daraus schon drei Singles veröffentlicht: "A Death In The Family", "Never There" und "Out For Blood".

Video: Sum 41 - "45 (A Matter Of Time)"

+++ haben ein Tiny Desk Concert bei NPR Music gespielt. Die Emo/Mathrocker bekamen dort Unterstützung von einem Vibraphonisten und Backing-Sängerin Sarah Versprille von Pure Bathing Culture. Am Ende wird Mike Kinsella gar von einem ganzen Kinderchor begleitet. Das aktuelle, dritte Album "American Football" war am 22. März erschienen.

Video: American Football bei Tiny Desk

+++ Cultdreams haben den neuen Song "Not My Generation" mit einem Video veröffentlicht. Darin sprechen sie sich mit viel Wut und deutlichen Worten gegen Frauenfeindlichkeit aus und knöpfen sich später auch die Rechtsaußen-Regierung Großbritanniens vor. Der Song ist nach "We Never Rest" ein weiterer Vorbote ihres neuen Albums "Things That Hurt", das am 16. August bei Big Scary Monsters als Nachfolger des Debüts "Seafoam" erscheint. Damals hießen Cultdreams noch Kamikaze Girls. Wegen der Konnotation des Begriffs "Kamikaze" benannten sie sich im März um.

Video: Cultdreams - "Not My Generation"

+++ Thom Yorke ist ein Fan von Computern - sonst wäre ein Großteil seiner Musik, vor allem die seines neuen Soloalbums "Anima", gar nicht möglich. Aber von Algorithmen hält der Radiohead-Frontmann nichts. Seinen Grund dafür nannte er der Sunday Times im Interview und sorgte damit wohl für das unschlagbare Zitat der Woche: "[Die Algorithmen sagen mir] 'wenn du das hier magst, dann magst du auch das', und dann steht da... Muse."