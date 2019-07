VISIONS empfiehlt: Donots feiern Band-Jubiläum mit spontanem Geburtstags-Open-Air

Die Donots haben ein Open Air Festival zu ihrem Bandgeburtstag angekündigt. Bei der großen Feier bekommen die Ibbenbürener Punkrocker Unterstützung von lokalen Bands und Wegbegleitern.

Zur großen Feier ihres 25-jährigen Bandbestehens lassen sich die Donots wahrlich nicht lumpen. Nach der Ankündigung der Werkschau "Silverhochzeit", die einen Querschnitt durch das Schaffen der Punkband bietet, bestätigten die Donots jetzt eine große Open-Air-Party, auf die sie sich schon "wie bolle freuen".

Auf dem Gelände des JKZ Scheune in Ibbenbüren fand vor fast einem Vierteljahrhundert der allererste Auftritt der Donots statt. Für den 14. September laden sie ihre Fans und befreundete Bands wieder hierhin ein, um das gründlich zu feiern.

Wenn am 12. Juli "Silverhochzeit" in die Läden kommt, beginnt am selben Tag um 10 Uhr auch der Vorverkauf für das Open Air. Die wenigen Tickets gibt es dann exklusiv im Online-Shop der Band. Sie wollen auch sicherstellen, dass es in Ibbenbüren wenig später noch Tickets vor Ort geben wird.

Facebook-Post: Donots kündigen "Donots Und Freunde Open Air" an

14.09. Ibbenbüren - Jugendzentrum Scheune