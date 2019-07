Sick Of It All kündigen Europatour mit Comeback Kid und Cancer Bats an

Die NYHC-Legenden Sick Of It All haben eine Clubtour für den Herbst angekündigt. Comeback Kid und Cancer Bats sind als Support bestätigt.

Vergangenen November war mit "Wake The Sleeping Dragon!" das bereits elfte Studioalbum von Sick Of It All erschienen, auf dem die Altherren des New York Hardcore erneut beweisen, dass sie auch nach 32 Jahren Bandgeschichte immer noch zu den wichtigsten Stammhaltern ihres Genres gehören. Ihre Botschaften sind direkt und verpackt in eingängige Hardcore-Hymnen.

Aktuell reist die Gruppe durch Europas Festivallandschaft und kündigt noch von unterwegs die nächsten Live-Termine an: Im November kommen sie für eine Clubtour zurück und haben zwei hochkarätige Supports im Schlepptau. Die beiden kanadischen Hardcore-Bands Comeback Kid und Cancer Bats werden bei allen Stationen dabei sein. Comeback Kid hatten ihr aktuelles Album "Outsider" 2017 veröffentlicht und "The Spark That Moves", das jüngste Release der Cancer Bats, schaffte es im vergangenen Jahr sogar unter unsere Schönheiten.

Live: Sick Of It All + Comeback Kid + Cancer Bats

06.11. Hamburg - Markthalle

08.11. Leipzig - Werk 2

12.11. Wien - Arena

14.11. München - Backstage

15.11. Berlin - Astra Kulturhaus

16.11. Würzburg - Posthalle

17.11. Herford - X-Herford

18.11. Köln - Essigfabrik