Foo Fighters veröffentlichen Live-EP, teasern Archiv-Projekt an

Die Foo Fighters richten zum 25. Jubiläum ihres Debütalbums ein Bandarchiv ein. Darauf lässt nicht nur die unangekündigte Veröffentlichung von drei alten Livemitschnitten auf der Digital-EP "00950025" schließen.

Allein der Titel der EP legt nahe, dass für das kommende Jahr etwas geplant ist: 2020 werden 25 Jahre vergangen sein, seit Dave Grohl zunächst solo als Foo Fighters das gleichnamige Debüt veröffentlichte. Auf "00950025" befinden sich zwei Songs vom Album, namentlich "Wattershed" und "For All The Cows", beide gespielt beim Reading Festival 1995. Die abschließende Liveversion von "Next Year" (vom dritten Album "There Is Nothing Left To Lose") wurde 2000 in Australien mitgeschnitten.

Im Tweet, der zur EP führt, schreiben die Foo Fighters: "Ein guter Tag, um einen Blick in die Foo Files zu werfen. Wie wäre mit ein paar raren Livetracks? Man kann nie wissen, was wir noch so in der Hinterhand haben..." Gleicherorts verlinkt ist die Website "Tell Us Your Foo Fighters Story", über die die Band Material von von ihren Fans sammeln möchte. "Wir wollen von DIR hören", beginnt der Aufruf. "Hast du bei einer Foo-Fighters-Show ein großartiges Foto deiner Freunde aufgenommen? Hast du eine Erinnerung an ein Album oder einen Song der Foo Fighters? Oder möchtest du einfach eine Nachricht an die Band senden? Teile deine Geschichte mit den Foo Fighters und füge deiner Mail Fotos, Videos oder Erinnerungsstücke bei."

Erst kürzlich fielen die Foo Fighters wieder einmal mit einer liebenswürdigen Aktion auf, als Grohl in Schweden dem Arzt einen Song widmete, der ihm 2015 geholfen hatte, eine Show mit gebrochenem Beim zu Ende zu spielen.

Stream: Foo Fighters - "Wattershed" (Live At Reading Festival, August 1995)

Stream: Foo Fighters - "For All The Cows" (Live At Reading Festival, August 1995)

Stream: Foo Fighters - "Next Year" (Live At Cold Live At The Chapel, February 2000)

Tweet: Foo Fighters veröffentlichen Live-EP und teasern Archiv-Projekt an

A good day to take a look in the Foo Files.

How about a few elusive Live tracks? https://t.co/9RXxBRnc1J



We've seen some Reading '95 tweets, officially submit them now (or any FF story you like) here: https://t.co/K0kp4XBaiP



...you never know what we've got up our sleeves... pic.twitter.com/VHFqsPVs1s — Foo Fighters (@foofighters) 5. Juli 2019

Cover und Tracklist: Foo Fighters - "00950025" (EP)

01. "Wattershed" (Live At Reading Festival, August 1995)

02. "For All The Cows" (Live At Reading Festival, August 1995)

03. "Next Year" (Live At Cold Live At The Chapel, February 2000)