Kmpfsprt teilen Dokumentation über ihre Japan-Tour

Die Kölner Pop-Punk-Band Kmpfsprt hat ein großes Abenteuer unternommen und ist in Japan - genauer: Tokio - auf Tour gegangen. In einer Mini-Tourdoku berichten sie mit viel Selbstironie über ihren Trip in die exotische Metropole.

10.000 Kilometer entfernt hat es die verköpfige Band Kmpfsprt mit zwei Tour-Begleitern in die unvorstellbar große Metropole Tokio verschlagen, um dort einige Shows zu spielen - und zwischendurch die riesige Stadt mit all ihrem Wahnwitz zu erkunden.

Praktischerweise ist mit dem zweiten Gitarristen und Sänger David Schumann ein Japan-Spezialist in den Reihen der Kölner Band. Er hat in Tokio studiert, spricht Japanisch, kennt sich in der Stadt aus und hat 2009 sogar das Buch "The Tokyo Diaries" über seine Zeit in Japan veröffentlicht. Schwierig war es anscheinend trotzdem, etwas Vegetarisches zu Essen zu finden. Aber Karaoke und grelle touristische Attraktionen lenken von Jetlag, Hungergefühl und verdammt schlecht besuchten Auftritten ab.

Die knapp 15-minütige Mini-Doku ist hübsch anzusehen, rasant geschnitten und jedes Bandmitglied erzählt von den Eindrücken, so dass man am Ende sogar noch was lernen kann.

Im März 2018 haben Kmpfsprt mit "Gaijin" ihr aktuelles, drittes Album veröffentlicht. Am 29. November könnt ihr die Band dann zusammen mit Thursday, Raised Fist und Norbert Buchmacher auf dem von Boysetfire kuratierten Family First Fest im Palladium in Köln live sehen.

Video: Kmpfsprt - "Gaijin in Tokyo"

Live: Kmpfsprt

29.11. Köln - Palladium (Family First Fest)