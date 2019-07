Explosions In The Sky kündigen Tour zum 20-jährigen Bandbestehen an

Explosions In The Sky feiern ihren 20. Bandgeburtstag mit einer Tournee. Daten für die USA waren schon länger bekannt, jetzt gibt es auch Termine für Europa.

Die Post-Rock-Band aus Texas hatte 2016 ihr aktuelles Album "The Wilderness" herausgebracht, das etwas Elektro-lastiger war als seine Vorgänger. Bekannt sind Explosions In The Sky für ihre atmosphärischen Instrumentals, die oft sacht beginnen und sich im Laufe langer Stücke zu epischen, prunkvollen Klangwänden entwickeln. Das dritte Album "The Earth Is Not A Cold Dead Place" diente vielen als zugänglicher Einstieg in das Genre.

Seit ihrem bislang letzten Album ließ die Band aber nicht mehr viel von sich hören, bis auf vereinzelte Shows und Social-Media-Posts, die daran erinnern, dass dieses oder jenes Album nun so und so viele Jahre alt geworden ist. Auch "The Wilderness" erschien erst nach längerer Auszeit. Doch ihren 20. Bandgeburtstag wollen Explosions In The Sky wieder feiern.

Shows in den USA waren bereits länger bekannt, jetzt legen die Post-Rocker Termine in Europa nach. In der ersten Jahreshälfte 2020 spielen sie dabei auch zwei Shows in der Schweiz und drei in Deutschland. Der Vorverkauf beginnt am Montag, den 8. Juli um 10 Uhr exklusiv bei Reservix.

Vor ein paar Tagen schwärzten Explosions In The Sky ihr Titelbild bei Facebook. Bei genug anderen Künstlern war das ein Zeichen für eine Albumankündigung. Was wirklich dahinter steckt, ist aber noch nicht bekannt.

Live: Explosions In The Sky

08.02. Genf - Festival Antigel

01.03. Zürich - Rote Fabrik

30.04. Köln - E-Werk

03.05. Berlin - Huxley's Neue Welt

04.05. Hamburg - Fabrik