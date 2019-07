Press Club kündigen neues Album "Wasted Energy" an, streamen neuen Song "Thinking About You"

Nur einige Monate nach dem Europa-Release ihres Debüts "Late Teens" haben die australischen Indiepunk-Newcomer Press Club ihr zweites Album "Wasted Energy" angekündigt. Einen frischen Höreindruck gibt es mit dem neuen Song "Thinking About You".

Mit ihrem energetischen Debütalbum "Late Teens", das in ihrem Heimatland schon 2018, in Europa aber erst Anfang 2019 erschienen war, hatten sich Press Club schnell als Geheimtipp aus Down Under herumgesprochen. Nach vielen gefeierten Festivalauftritten zeigen sich die Australier im neuen "Thinking About You" nun auffallend selbstbewusster. Wieder besticht der Song durch Natalie Fosters facettenreichen Gesang und die dynamischen Riffs und Rhythmen, die sich im hymnischen Refrain entladen.

Im Vergleich zum ersten Album wirkt der Sound jedoch klarer produziert, ohne an Garage-Punk-Attitüde einzubüßen. Das hatte schon der vor wenigen Monaten veröffentlichte Song "Get Better" angedeutet, der ebenfalls Teil des zweiten Albums ist.

"Wasted Energy" wurde in der typischen DIY-Manier der Australier im Band-eigenen Studio in Melbourne aufgenommen. Laut Bassist Iain MacRae soll das Album vor allem die Energie ihrer Auftritte einfangen, denn sie verstünden sich weiterhin vor allem als Live-Band. Auch das Albumcover stammt aus der Feder der Frontfrau Foster.

"Wasted Energy" erscheint am 16. August über Hassle. Im September präsentiert die Band ihre neuen Songs auf einer ausgiebigen Europa-Tour.

Video: Press Club - "Thinking About You"

Cover & Tracklist: Press Club - "Wasted Energy"

01. "Separate Houses"

02. "Dead Or Dying"

03. "Thinking About You"

04. "Chosen Ones"

05. "Obsessing"

06. "Get Better"

07. "Behave"

08. "New Year's Eve"

09. "How Can It Not Be Love?"

10. "I'm In Hell"

11. "Same Mistakes"

12. "Twenty-Three"

Live: Press Club

10.09. Rees-Haldern - Haldern Pop Bar

11.09. Köln - Sonic Ballroom

12.09. Karlsruhe - Alte Hackerei

13.09. Zürich - Dynamo

14.09. München - Strom

19.09. Hamburg - Reeperbahnfestival

20.09. Hamburg - Reeperbahnfestival