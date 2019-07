Newsflash (Eddie Vedder, The Killers & Johnny Marr, NOFX u.a.)

Neuigkeiten von Eddie Vedder, The Killers & Johnny Marr, NOFX, Ty Segall, Cro-Mags, Blood Red Shoes, Red Kross, Neck Deep und Ufomammut.

+++ Eddie Vedder hat bei seinem Konzert in Düsseldorf mit einem Cover von Chris Cornells "Seasons" an ihn erinnert. Der Pearl Jam-Frontmann hatte am vergangenen Sonntag einen besonderen Anlass dafür, wie er bei der Show erzählte: Genau 19 Jahre zuvor kamen bei einem Konzert seiner Band auf dem Roskilde Festival neun Menschen ums Leben, als sich im Publikum ein Gedränge bildete, bei dem die Opfer hinfielen und im Matsch erstickten. Am selben Tag habe er als eine Art Lichtblick von der Geburt von Cornells Tochter Lily erfuhr. Weitere Songs in seinem Set waren den Opfern von Roskilde gewidmet. Vedder hatte auf seiner aktuell laufenden Europa-Tour bereits eine schicksalhafte Begegnung gemacht.

Video: Eddie Vedder covert "Seasons" von Chris Cornell

Eddie Vedder closed out his show in Dusseldorf tonight with a cover of Chris Cornell's song "Seasons" pic.twitter.com/C56gBR1kaD — Corbin Reiff (@CorbinReiff) 30. Juni 2019

+++ Johnny Marr hat The Killers bei ihrer Headliner-Show auf dem Glastonbury Festival unterstützt. Der Ex-The Smiths-Gitarrist kam für ein Cover seines eigenen Songs "This Charming Man" auf die Bühne und begleitete Brandon Flowers und seine Kollegen bei deren Hit "Mr. Brightside".

Video: The Killers - "This Charming Man" (The-Smiths-Cover feat. Johnny Marr)

Video: The Killers - "Mr. Brightside" (feat. Johnny Marr)

+++ NOFX arbeiten im Studio an einem neuen Album. Fat Mike teilte ein Video, das Eric Melvin beim Einsingen seiner "Mel Yells" zeigt, wie er sie in der Beschreibung nennt. Danach folgen die Hashtags "#NewNofxAlbumSoonish" und "#TryingToPickTheBest12SongsOutOf38". Zuletzt gab es von NOFX eine bis dato unveröffentlichte Demo zu hören. Außerdem versprach Fat Mike ein Album voller typischem Bühnen-Gelaber.

Instagram-Post: NOFX sind im Studio

+++ Ty Segall streamt den neuen Song "Radio". Er stammt genau wie die erste Single "Taste" von seinem neuen Album "First Taste", das am 2. August erscheint. Im Oktober spielt der Garage-Rocker eine Show in Berlin, auf der er "Taste" und sein Album "Melted" von 2010 präsentieren will.

Stream: Ty Segall - "Radio"

Live: Ty Segall

15.10. Berlin - Festsaal Kreuzberg

+++ Cro-Mags streamen eine EP mit drei neuen Songs und kommen auf Europa-Tour. Gemeint ist die Cro-Mags-Formation um Bandgründer Harley Flanagan, der die Rechte am Namen nach einem langen Streit mit seinen Ex-Bandkollegen John Joseph und Mackie Jayson zurückgewinnen konnte. Joseph und Jayson müssen künftig unter dem Namen Cro-Mags JM auftreten. Digital gibt es die EP "Don't Give In" schon jetzt, am 2. August soll sie auf Seven-Inch erscheinen. Im September kommt Flanagan mit seinen Cro-Mags auf Tour nach Europa.

Album-Stream: Cro-Mags - "Don't Give In" (EP)

Live: Cro-Mags (von Harley Flanagan)

27.09. Essen - Turock

01.10. Stuttgart - Keller Klub

05.10. Leipzig - Naumanns

06.10. Berlin - Musik & Frieden

+++ Blood Red Shoes supporten die Pixies auf deren Shows in Deutschland. Sie finden Anfang Oktober statt. Ende Oktober ist das Garage-Duo dann selbst auf Headliner-Tour.

Pixies

05.10. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft *

07.10. Köln - Palladium *

09.10. Wien - Gasometer

13.10. Zürich - X-Tra

15.10. München - Tonhalle | ausverkauft *

17.10. Luxemburg - Luxexpo

* mit Blood Red Shoes

Blood Red Shoes

30.10. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

31.10. München - Strom

02.11. Wien - Chelsea

05.11. Berlin - Columbia Theater

06.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

+++ Red Kross streamen den neuen Song "What's A Boy To Do?". Er stammt vom kommenden Album "Beyond The Door", dessen Titelsong bereits erschienen war. Es kommt am 23. August via Merge in den Handel.

Stream: Red Kross - "What's A Boy To Do?"

+++ Auch Neck Deep haben mit "She's A God" eine neue Single plus Musikvideo veröffentlicht. Das Pop-Punk-Liebeslied folgt auf zwei Cover, die die Band in letzter Zeit veröffentlicht hatte: "Torn", im Original von Natalie Imbruglia und Teil einer Mental-Health-Benefiz-Compilation, und Blink-182s "Don't Tell Me It's Over".

Video: Neck Deep - "She's A God"

+++ Ufomammut haben einen Mitschnitt eines Akustik-Livesets im Gaswerk Winterthur veröffentlicht. Das Konzert fand am 5. April zum 20-jährigen Bestehen der Stoner-Doom-Band statt. Außerdem soll im September ein umfangreiches Boxset namens "XX" zur Feier ihres Jubiläums als Band erscheinen. Es enthält alle acht Studioalben, einen neuen Release und jede Menge Bonusmaterial. Alle Infos zu den verschiedenen Ausgaben gibt es im Webshop der Band. Ufomammut spielen im Oktober eine Show in Salzburg.

Video: Ufomammut - "20th Anniversary Acoustic Set" (Gaswerk, Winterthur)

Live: Ufomammut

15.10. Salzburg - Rockhouse