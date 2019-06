Liam Gallagher streamt neuen Song "The River", kündigt Tourdaten an

Liam Gallagher hat den neuen Song "The River" veröffentlicht. Anfang des nächsten Jahres kommt der Ex-Oasis-Sänger mit seinem neuen Soloalbum auf Tour.

"The River" ist nach "Shockwave" der zweite Vorgeschmack auf Liam Gallaghers neues Album "Why Me? Why Not.". Der Nachfolger seines Debüts "As You Were" erscheint am 20. September. Gallagher teilte außerdem das Artwork für die Platte - vorher war nur ein schlichteres Design mit dem Albumtitel als Schriftzug bekannt, nun ziert das Konterfei des bescheidenen Ex-Oasis-Sängers das Frontcover.

Neben dem neuen Song und dem dazugehörigen Video kündigte Gallagher auch neue Tourdaten an. Anfang 2020 spielt er insgesamt vier Shows in Deutschland. Der Vorverkauf beginnt am Donnerstag, den 11. Juli um 10 Uhr für 24 Stunden exklusiv bei Livenation, danach sind Tickets überall erhältlich.

Video: Liam Gallagher - "The River"

Cover: Liam Gallagher - "Why Me? Why Not."

Live: Liam Gallagher

05.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

10.02. Köln - Palladium

11.02. Berlin - Tempodrom

13.02. München - Tonhalle