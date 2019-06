Russian Circles streamen neuen Track "Milano"

Foto: Teddie Taylor

Russian Circles haben den zweiten Song aus ihrem kommenden Album "Blood Year" vorgestellt.

Die Chicagoer Post-Metal-Band schickt "Milano" dem ersten "Blood Year"-Vorabtrack "Arluck" hinterher. War der zuvorderst auf melodische und rhythmische Finesse aus, eröffnet "Milano" mit einem walzenden Sludge-Riff und stellt Arpeggios in den Hintergrund. Nach sechs Minuten hat man zig verschiedene Spielarten von Post-Rock und Metal in einem dicht gewebten Song erlebt - sogar ein Blastbeat-ähnlicher Breakdown kommt vor.

Das am 2. August erscheinende "Blood Year" wurde von Converge-Gitarrist Kurt Ballou in Steve Albinis Electrical Audio Studios produziert, wo Russian Circles bereits ihre Alben "Geneva" (2009) und "Memorial" (2013) sowie ihre Debüt-EP "Enter" (2006) aufgenommen hatten. Overdubs waren dann in Ballous God City Studios in Salem, Massachusetts dran.

Zwischenzeitlich hatte Gitarrist Mike Sullivan in einem Technik-Video erklärt, wie er "Arluck" spielt. Ab August werden Russian Circles mit Ausnahme vom europäischen Festland die westliche Welt betouren. Wann es hierzulande soweit sein wird, ist noch offen.

Stream: Russian Circles - "Milano"