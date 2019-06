Newsflash (King Gizzard & The Lizard Wizard, Fidlar, Tiny Moving Parts u.a.)

Foto: Screenshot Youtube

Neuigkeiten von King Gizzard & The Lizard Wizard, Fidlar, Tiny Moving Parts, Brittany Howard, Killswitch Engage, Noah Gundersen, Helhorse, Torche und Bleached.

+++ King Gizzard & The Lizard Wizard haben den neuen Song "Organ Farmer" mit einem Video geteilt. Die Australier spielen darin bei einer wahnwitzigen Hexenveranstaltung mit, bei der sie in einer Seitengasse ein Auto zertrümmern und sich dann mit einem tobsüchtigen Mob in psychotischer Ekstase verlieren. Der Song gehört zu ihrem kommenden Album "Infest The Rats' Nest", das diesem Song und den vorangegangenen Singles "Planet B" und "Self-Immolate" nach zu urteilen ihr Thrash-Metal-Album wird, wobei sich in "Organ Farmer" noch viele weitere Metal-Elemente erkennen lassen. Es erscheint am 16. August. Im Oktober kommen King Gizzard & The Lizard Wizard auf Tour.

Video: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Organ Farmer"

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

11.10. Köln - Carlswerk Victoria

12.10. Berlin - Columbiahalle

13.10. Esch/Alzette - Rockhal

+++ Fidlar haben ein Video zum Song "Flake" veröffentlicht. Darin performen verschiedene Personen den Songtext in Gebärdensprache. Der Titel stammt von ihrem aktuellen Album "Almost Free". Am 2. September spielen Fidlar ein Konzert im Berliner Columbia Theater.

Video: Fidlar - "Flake"

Live: Fidlar

02.09. Berlin - Columbia Theater

+++ Tiny Moving Parts haben ein neues Album angekündigt und präsentieren daraus den ersten Song "Medicine". Die Emo-Mathrocker aus Minnesota hatten erst vergangenes Jahr ihr noch aktuelles Album "Swell" veröffentlicht und ihm Anfang des Jahres zwei weitere Songs hinterhergeschickt. Das neue Album heißt "Breathe" und erscheint am 13. September bei Hopeless. Frontmann Dylan Mattheisen musste sich vor einigen Monaten mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung auseinandersetzen.

Video: Tiny Moving Parts - "Medicine"

Cover & Tracklist: Tiny Moving Parts - "Breathe"

01. "The Midwest Sky"

02. "Light Bulb"

03. "Medicine"

04. "Icicles (Morning Glow)"

05. "Vertebrae"

06. "Polar Bear"

07. "Bloody Nose"

08. "Soft Spot"

09. "I Can't Shake"

10. "Hallmark"

+++ Brittany Howard von den Alabama Shakes hat ihr Solodebütalbum "Jaime" angekündigt. Es erscheint am 20. September. Benannt ist es nach ihrer Schwester, die noch in ihrer Teenagerzeit verstarb. "Sie war auch eine Musikerin", sagt Howard in einem Statement. "Ich [wählte den Titel] damit ihr Name mich nicht mehr an die Trauer erinnert und um ihr dafür zu danken, dass sie alles an mich weitergab, was sie liebte: Musik, Kunst, Kreativität." Zu hören gibt es aus "Jaime" die erste Single "History Repeats."

Stream: Brittany Howard - "History Repeats"

Cover & Tracklist: Brittany Howard - "Jaime"

01. "History Repeats"

02. "He Loves Me"

03. "Georgia"

04. "Stay High"

05. "Tomorrow"

06. "Short And Sweet"

07. "13th Century Metal"

08. "Baby"

09. "Goat Head"

10. "Presence"

11. "Run To Me"

+++ Auch Killswitch Engage haben ihr neues Album "Atonement" angekündigt und den Song "Unleashed" veröffentlicht. Die Platte erscheint am 16. August. Zusätzlich kündigte die Metalcore-Band auch mehrere Shows für den Oktober an. Frontmann Jesse Leach hatte vor der Fertigstellung des Albums eine schwere Zeit durchgemacht und musste nicht nur eine Operation an den Stimmbändern über sich ergehen lassen, sondern litt auch unter schweren psychischen Problemen. All das habe Einfluss auf das Album genommen.

Stream: Killswitch Engange - "Unleashed"

Cover & Tracklist: Killswitch Engage - "Atonement"

01. "Unleashed"

02. "The Signal Fire" (feat. Howard Jones)

03. "Us Against The World"

04. "The Crownless King" (feat. Chuck Billy)

05. "I Am Broken Too"

06. "As Sure As The Sun Will Rise"

07. "Know Your Enemy"

08. "Take Control"

09. "Ravenous"

10. "I Can't Be The Only One"

11. "Bite The Hand That Feeds"

Live: Killswitch Engage

25.10. Oberhausen - Turbinenhalle

26.10. Berlin - Huxley's Neue Welt

05.11. Leipzig - Werk 2

06.11. München - Tonhalle

10.11. Nürnberg - Löwensaal

+++ Singer/Songwriter Noah Gundersen bringt am 23. August auch ein neues Album namens "Lover" heraus. Die erste, herzzerreißende Single "Robin Williams" handelt von ebenjenem Comedian und Schauspieler, der sich im August 2014 das Leben genommen hatte. Gundersen erinnert an ihn in einer Meditation über Endlichkeit. Das Vorgängeralbum "White Noise" war 2017 erschienen.

Video: Noah Gundersen - "Robin Williams"

Cover & Tracklist: Noah Gundersen - "Robin Williams"

01. "Robin Williams"

02. "Crystal Creek"

03. "Lover"

04. "Watermelon"

05. "Lose You"

06. "Out Of Time"

07. "Audrey Hepburn"

08. "Older"

09. "Wild Horses"

10. "So What"

11. "Little Cup"

12. "All My Friends"

13. "Kamikaze"

+++ Helhorse melden sich mit dem neuen Album "Hydra" zurück. Die dänischen Stoner-Grenzgänger veröffentlichten außerdem ein Video zur ersten Single "Overboard". Das Album erscheint am 23. August.

Video: Helhorse - "Overboard"

Cover & Tracklist: Helhorse - "Hydra"

01. "Overboard"

02. "Avalanche"

03. "Outcome: Ruin"

04. "Cycle Of Vain Attempts"

05. "Northern Lights"

06. "Hydra"

07. "Crystal Blades"

08. "Scarlet Meadow, Scarlet Brook"

09. "Under A Bad Moon"

10. "War Drums"

+++ Torche streamen den neuen Song "Admission". Es ist der Titeltrack ihres neuen Albums, das am 12. Juli erscheint. Die Sludge-Pop-Band hatte daraus schon die Stücke "Slide" und "Times Missing" vorgestellt.

Stream: Torche - "Admission"

+++ Auch Bleached streamen einen neuen Song. "Rebound City" ist der dritte Vorgeschmack auf ihr neues Album "Don't You Think You've Had Enough?", das am 12. Juli erscheint. Vorher zeigten sie bereits Videos zu den Tracks "Kiss You Goodbye" und "Hard To Kill".

Stream: Bleached - "Rebound City"