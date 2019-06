Newsflash (Prophets Of Rage, Manchester Orchestra, Old Man Gloom u.a.)

Neuigkeiten von Prophets Of Rage, Manchester Orchestra, Old Man Gloom, American Football, And So I Watch You From Afar, Captain Planet, Ride, einem Wilco-Tribute-Album, vom NOS Alive Festival, Shoreline, Astrosaur und Dave Mustaine.

+++ Prophets Of Rage streamen den neuen Song "Made With Hate". Die Supergroup bestehend aus Mitgliedern von Rage Against The Machine, Cypress Hill und Public Enemy warnt darin vor aufkeimendem Faschismus in der westlichen Welt. Dazu gibt es ein animiertes Lyric-Video. Auch "Made With Hate" ist voraussichtlich Teil ihres neuen Albums, zu dem es aber noch keine weiteren Angaben gibt. Die Band hatte nach dem Release ihres Debütalbums "Prophets Of Rage" schon den neuen Song "Heart Afire" und "The Ballot Or The Bullet" veröffentlicht, ein Mash-up aus "Heart Afire" und weiteren neuen Songs, darunter auch "Made With Hate". Im August spielen Prophets Of Rage zwei Konzerte in Köln und Wiesbaden.

Video: Prophets Of Rage - "Made With Hate"

Live: Prophets Of Rage

05.08. Köln - E-Werk

06.08. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Manchester Orchestra haben "My Backwards Walk" von Frightened Rabbit gecovert. Es ist ihr Beitrag zu "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight", einer Benefiz-Compilation mit Frightened-Rabbit-Interpretationen verschiedener Künstler. Julien Baker und Biffy Clyro hatten ihre Cover bereits vorgestellt. Der Tribute-Sampler erscheint am 12. Juli zum zehnjährigen Jubiläum des Albums "The Midnight Organ Flight". Ein Teil der Erlöse kommt der Charity-Organisation Tiny Changes zugute, die die Familie des verstorbenen Frontmanns Scott Hutchison zu dessen Ehren gegründet hatte.

Stream: Manchester Orchestra - "My Backwards Walk" (Frightened-Rabbit-Cover)

+++ Old Man Gloom wollen nächste Woche für neue Songs ins Studio gehen. Das schrieb die Band in einem neuen Facebook-Post. Es wird ihr erstes Material ohne den ehemaligen Bassisten Caleb Scofield, der 2018 bei einem Autounfall ums Leben kam. Sein Freund Stephen Brodsky von Cave In hat seinen Platz in der Band eingenommen, in der auch Aaron Turner (Ex-Isis) und Nate Newton Converge) spielen.

Facebook-Post: Old Man Gloom gehen ins Studio

+++ haben ein Video zum Song "I Can't Feel You" veröffentlicht. Er stammt von ihrem dritten Album, das im März erschienen war, und entstand gemeinsam mit Slowdive-Frontfrau Rachel Goswell. Zum Song "Uncomfortably Numb", auf dem Paramore-Sängerin Hayley Williams mitsingt, gab es auch bereits ein Video.

Video: American Football feat. Rachel Goswell - "I Can't Feel You"

+++ And So I Watch You From Afar haben zwei Konzerte in Köln und Berlin angekündigt. Auf denen wollen die stets fröhlich klingenden Post-Rocker ihr nach der Band benanntes Debütalbum feiern, das inzwischen zehn Jahre alt ist.

Live: And So I Watch You From Afar

25.10. Berlin - Columbia Theater

27.10. Köln - Club Bahnhof Ehrenfeld

+++ Auch Captain Planet kommen wieder auf Tour. Nach ein paar Festivalauftritten stehen für die Hamburger Punks von Oktober bis Dezember mehrere Clubshows auf dem Plan. Nach der Tour wollen sie endlich an einem Nachfolger zum 2016 erschienenen Album "Ein Ende" arbeiten.

Facebook-Post: Captain Planet kündigen Tour an

Live: Captain Planet

02.10. Wolfsburg - Jugendhaus Ost

03.10. Frankfurt/Main - Exzess

04.10. Leipzig - Conne Island

05.10. Rostock - Peter-Weiss-Haus

15.11. Bremen - BDP Haus

16.11. Potsdam - Waschhaus

13.12. Hannover - Bei Chez Heinz

14.12. Bonn - Bla

+++ Die Shoegazer Ride spielen Anfang 2020 auch wieder Shows in Deutschland. Im August erscheint ihr neues Album "This Is Not A Safe Place", das zweite Werk nach ihrem Comeback mit "Weather Diaries" 2017.

Live: Ride

30.01. Köln - Gloria

31.01. Hamburg - Gruenspan

02.02. Berlin - Festsaal Kreuzberg

03.02. München - Strom

+++ Laura Stevenson hat "Jesus, etc." von Wilco gecovert. Ihre Interpretation ist ein Beitrag zu einer Tribute-Compilation für Wilcos Album "Yankee Hotel Foxtrot", die "All Of God's Money" heißt. Außerdem beteiligt sind unter anderem Meat Wave, Ratboys, See Through Dresses und Slow Mass. Die Compilation erscheint am 10. Juli. Alle Erlöse gehen an die AIDS Foundation in Chicago.

Stream: Laura Stevenson - "Jesus, etc." (Wilco-Cover)

all of god's money / a tribute to wilco's yankee hotel foxtrot by Better Yet

Cover & Tracklist: V. A. - "All Of God's Money"

01. Bethlehem Steel – "I Am Trying To Break Your Heart"

02. Mikey Erg – "Kamera"

03. Mother Evergreen – "Radio Cure"

04. Meat Wave – "War On War"

05. Laura Stevenson – "Jesus, etc."

06. Walter, Etc. – "Ashes Of American Flags"

07. Lifted Bells – "Heavy Metal Drummer"

08. See Through Dresses – "I'm The Man Who Loves You"

09. Ratboys – "Pot Kettle Black"

10. Adult Mom – "Poor Places"

11. Slow Mass – "Reservations"

12. Chloe & Bear – "Laminated Cat"

13. Cee Dertz – "A Magazine Called Sunset"

+++ Das NOS Alive Festival hat Greta Van Fleet für die diesjährige Ausgabe bestätigt. Sie findet vom 11. bis 13. Juli in Lissabon statt. Zuletzt wurden auch Johnny Marr und Mogwai angekündigt, desweiteren spielen Bands wie The Cure, Thom Yorke, Idles, Sharon van Etten und Vampire Weekend. Das bisher angekündigte Line-up sowie weitere Infos zum Festival gibt es auf dessen Webseite. Das NOS Alive findet vom 11. bis 13. Juli statt.

Live: Nos Alive Festival

11.-13.07. Lissabon - Passeio Marítimo de Algés

+++ Shoreline haben die neue Single "Bent/Broken" veröffentlicht. Der Song gehört zum neuen Album "Eat My Soul" der Münsteraner Emoband, das am 12. Juli erscheint. Daraus gab es bereits den Song "Hana" zu hören. Nach Release kommen Shoreline auf ausführliche Tour.

Stream: Shoreline - "Bent/Broken"

Live: Shoreline

13.07. Gladbeck - Maxus

18.07. München - Free & Easy-Festival

27.07. Goldenstedt - Afdreiht Un Buten Festival

06.09. Saarbrücken - Devils Place

18.09. Oberhausen - Druckluft

19.09. Aachen - Wild Rover

20.09. Darmstadt - Oetinger Villa

21.09. Zwiesel - Jugendcafe

24.09. Würzburg - Cairo

25.09. Jena - Rosenkeller

26.09. Berlin - Schokoladen

27.09. Braunschweig - B58

28.09. Köln - Limes

05.10. Hamburg - Astra Stube

12.10. Münster - Cafe Sputnik

+++ Astrosaur streamen den neuen Song "Poyekhali". Er gehört zum neuen Album "Obscuroscope", das die Progressive-Post-Metal-Band aus Norwegen am 27. September beim Label Pelagic veröffentlicht.

Stream: Astrosaur - "Poyekhali"

+++ Megadeth-Frontmann Dave Mustaine hat sich bei seinen Fans für die warmen Worte und die Unterstützung bedankt. Er hatte vergangene Woche seine Kehlkopf-Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Seine Ärzte hätten ihm eine 90-prozentige Erfolgschance bei der Behandlung versprochen. Shows musste die Band absagen, sie will jedoch weiter am "Dystopia"-Nachfolgealbum arbeiten.

Instagram-Post: Dave Mustaine dankt seinen Fans