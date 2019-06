VISIONS Premiere: Lysistrata kündigen zweites Album "Breathe In/Out" an, zeigen Video zu "Mourn"

Foto: Max Chill

Die französischen Post-Hardcore-Newcomer Lysistrata laufen sich warm für ihr zweites Album "Breathe In/Out". Seht das aufwendig inszenierte Trick-Video zur Single "Mourn" exklusiv bei uns.

Manche verbinden mit Lysistrata vielleicht nur die Theater-AG der Oberstufe, Underground-Rock-Fans denken eher an das Post-Hardcore-Trio aus der neu-aquitanischen Stadt Saintes, das vor zwei Jahren auf seinem Albumdebüt "The Thread" einen Aufsehen erregenden Tanz mit Math und Noise aufs internationale Parkett gelegt hatte.

Nun sind Lysistrata beim Grand Hotel van Cleef untergekommen und haben ihr zweites Album angekündigt. Dem am 18. Oktober erscheinenden "Breathe In/Out" schickt die Band die Single "Mourn" voraus. Innerhalb von sieben frei drehenden Minuten wird so ziemlich jedes Untergenre und jeder Sound abgedeckt, die man auf der fertigen Platte erleben wird - ein Vorbote wie ein Zusammenschnitt der Highlights, gesegnet mit einer Visualisierung der Designerin Margaux Chetteau.

Konzerttermine hierzulande gibt es noch keine, eine entsprechende Ankündigung steht allerdings kurz bevor.

Video: Lysistrata - "Mourn"

Cover und Tracklist: Lysistrata - "Breathe In/Out"

01. "Different Creatures"

02. "Death By Embarassment"

03. "Scissors"

04. "Boot On A Thistle"

05. "Mourn"

06. "End Of The Line"

07. "Everyone Out"

08. "Against The Rain"

09. "Middle Of March"