Open Flair, Taubertal und Rocco Del Schlacko bestätigen Die Toten Hosen als weiteren Headliner

Foto: Gabo

Namhafter Zuwachs bei Open Flair, Taubertal und Rocco Del Schlacko: Die Toten Hosen werden auf allen drei Festivals als weiterer Headliner auftreten.

Altherren-Schlager-Punk oder wichtige, solide Stimme der deutschsprachigen Musiklandschaft? Die Toten Hosen teilen regelmäßig Rockhörer in Fans und Spötter, so oder so aber sind sie ein Garant für ausverkaufte Konzerte, auch mit ihrem aktuellen Studioalbum "Laune der Natur" von 2017.

Dementsprechend dürften auch ihre nun angekündigten Headliner-Konzerte bei Open Flair, Taubertal und Rocco Del Schlacko nicht bei allen für Begeisterung, aber in jedem Fall für gut besuchte Festivals sorgen.

Die Shows verlängern die Festivalsaison der Düsseldorfer: Zuvor war die Band bereits bei Hurricane und Southside sowie dem Nova Rock und dem Greenfield Festival in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen gewesen.

Auch schon ohne die Toten Hosen hatten die drei am gleichen Wochenende stattfindenden Festivals, die sich einen Großteil ihres Line-ups teilen, einige große Namen auf dem Festivalposter versammeln können: The Offspring, Die Fantastischen Vier und Bullet For My Valentine werden ebenfalls zu sehen sein.

Wer es lieber eine Nummer kleiner mag, kommt etwa bei den vielleicht schon letzten Konzerten der live wiedervereinten Muff Potter, oder den Shows von Frank Carter beziehungsweise Frank Turner auf seine Kosten, die allerdings nicht auf jedem der drei Festivals zu sehen sind.

Das gesamte Line-up sowie Tickets und Infos zum jeweiligen Festival findet ihr auf den Webseiten von Open Flair, Taubertal und Rocco Del Schlacko.

Die Toten Hosen waren im vergangenen Jahr Teil des #wirsindmehr-Konzerts in Chemnitz gewesen, bei dem zahlreiche Künstler vor 65.000 Fans ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gesetzt hatten.

VISIONS empfiehlt:b

Open Flair

07.-11.08. Eschwege - Innenstadt

VISIONS empfiehlt:

Rocco Del Schlacko

08.-10.08. Püttlingen-Köllerbach - Sauwasen

VISIONS empfielt:

Taubertal Festival

08.-11.08. Rothenburg ob der Tauber - Eiswiese