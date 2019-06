Biffy Clyro und Julien Baker covern Frightened Rabbit für neuen Tribute-Sampler

Die schottische Indierock-Band Frightened Rabbit hat mit "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight" einen Tribute-Sampler angekündigt. Viele prominente Freunde covern zum zehnjährigen Jubiläum des Album-Meilensteins dessen Songs - für einen guten Zweck.

Die Liste der Beitragenden beinhaltet naturgemäß einige Schotten, schließt aber auch Künstler aus Rest-Großbritannien und Nordamerika mit ein. So covern die Kanadier Wintersleep "The Twist", Ben Gibbard von Death Cab For Cutie spielt "Keep Yourself Warm" nach und The National-Gitarrist Aaron Dessner schließt sich mit Chvrches-Sängerin Lauren Mayberry zusammen, um "Who'd You Kill Now" zu interpretieren. Bereits hören kann man zwei Versionen von "The Modern Leper", einmal von Biffy Clyro, einmal von Julien Baker.

Frightened Rabbit-Sänger und Hauptsongwriter Scott Hutchison verstarb voriges Jahr, war aber noch die Triebfeder hinter dem "The Midnight Organ Fight"-Jubiläumsprojekt, das seit 2017 lief. So schreiben etwa Wintersleep in einem Facebook-Beitrag, dass er sie gebeten habe, eines ihrer großen Drum-Fills in das Cover von "The Twist" einzubringen. Außerdem zeichnete er das Cover des Tribute-Samplers.

"Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight" erscheint am 12. Juli und kann im Webshop von Frightened Rabbit vorbestellt werden. Ein Teil der Einnahmen geht an Tiny Changes, die Charity-Organisation, die Hutchisons Familie vergangenen Monat gegründet hatte.

Nach Hutchisons Tod hatten ihm zahlreiche Musiker gedacht. Diesen März erst bei einem Benefizkonzert, das ebenfalls Tiny Changes hieß. Zuvor hatten Death Cab For Cutie den "The Midnight Organ Fight"-Track "My Backward Walk" gecovert.

Video: Biffy Clyro - "The Modern Leper"

Video: Julien Baker - "The Modern Leper"

Cover und Tracklist: Various Artists - "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight"

01. "The Modern Leper" (Biffy Clyro)

02. "I Feel Better" (Oxford Collapse)

03. "Good Arms vs Bad Arms" (Fiskur)

04. "Fast Blood" (Right On Dynamite)

05. "Old Old Fashioned" (Josh Ritter)

06. "The Twist" (Wintersleep)

07. "Bright Pink Bookmark" (Peter Katis)

08. "Head Rolls Off" (Craig Finn)

09. "My Backwards Walk" (Katie Harkin & Sarah Silverman)

10. "Keep Yourself Warm" (Ben Gibbard)

11. "Extrasupervery" (Jeff Zeigler)

12. "Poke" (Daughter)

13. "Floating In The Forth" (The Twilight Sad)

14. "Who'd You Kill Now" (Aaron Dessner & Lauren Mayberry)

15. "The Modern Leper" (Julien Baker)

16. "The Twist" (Piano Bar Fight)

17. "My Backwards Walk" (Manchester Orchestra)

Instagram-Post: Frightened Rabbit kündigen "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight" an

Instagram-Post: Wintersleep über "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight"

Instagram-Post: The Twilight Sad über "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight"

Instagram-Post: Julien Baker über "Tiny Changes: A Celebration Of The Midnight Organ Fight"