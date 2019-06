Spermbirds kündigen neues Album "Go To Hell Then Turn Left" an, präsentieren Titelsong

Die Hardcore-Institution Spermbirds meldet sich mit neuem Album zurück. Neun Jahre nach ihrem bislang letzten Studioalbum erscheint "Go To Hell Then Turn Left". Den gleichnamigen Song gibt es jetzt schon zu hören.

Ein Live-Performance-Video haben die Spermbirds ihm auch zur Seite gestellt. Den Clip hatten sie am 22. März im Bonner Bla aufgenommen, wo sie den Song zum ersten Mal präsentierten. Es ist die erste neue Musik, die wir von der Band hören, seit sie 2012 eine Split-Seven-Inch mit Pascow veröffentlichte - und ein Vorbote auf das erste Studioalbum seit "A Columbus Feeling" von 2010.

Das heißt wie der Song "Go To Hell Then Turn Left" und erscheint am 13. September bei Rookie. Pünktlich also zur Tour, die die Spermbirds für Oktober und November geplant haben. Glaubt man vorangegangenen Teasern, dann ist es durchaus möglich, dass dies ihre letzte Platte werden wird.

Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

Video: Spermbirds - "Go To Hell Then Turn Left"

Cover: Spermbirds - "Go To Hell Then Turn Left"

VISIONS empfiehlt:

Spermbirds

23.10. Essen - Zeche Carl

24.10. Jena - Kassablanca

25.10. Berlin - Clash

26.10. Hamburg - Knust

13.11. Köln - Gebäude 9

14.11. Karlsruhe - Alte Hackerei

15.11. Kaiserslautern - Kammgarn

16.11. Schrobenhausen - GreenHaus