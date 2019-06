Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Skegss, Purple Pilgrims und Cold Moon.

Skegss

Heimatstadt: Byron Bay, Australien

Genre: Pop-Punk, Power-Pop, Surf Rock

Für Fans von: Dune Rats, Wavves, Hockey Dad

Von viel Bier befeuert, spielen Ben Bograil, Toby Two String und Jonny Layback einen freundlichen Indierock mit Punk- und Surf-Einflüssen, ganz und gar passend zum sonnengetränkten Charisma des Trios. Bereits seit fünf Jahren veröffentlichen Skegss Musik. Ihren ersten Song "LSD" laden sie am 5. August 2014 bei Bandcamp hoch. Aus Songs werden EPs und im September 2018 erscheint mit "My Own Mess" endlich das erste Album. Im August kommt die Band dann für zwei Club-Konzerte nach Deutschland. Am 19. August sind sie im Musik & Frieden in Berlin, am 20.08. im MTC in Köln. Karten gibt es bei Eventim.



Facebook | Bandcamp

Video: Skegss - "Up In The Clouds"

Stream: Skegss - "My Own Mess"

MY OWN MESS by Skegss





Purple Pilgrims

Heimat: Neuseeland

Genre: Psychedelic, Dream-Pop, Shoegaze

Für Fans von: Beach House, Kate Bush, Haight-Ashbury

Die Purple Pilgrims sind die Schwestern Valentine und Clementine Nixon. Gemeinsam leben sie ihre Liebe für einen ätherischen, verhuschten Dreamscape-Sound aus, der auch mal die gesangliche Exaltiertheit einer Kate Bush aufflackern lässt. Ursprünglich lebten die beiden Musikerinnen auf der neuseeländischen Südinsel. Nachdem das Erdbeben von Christchurch 2011 ihr Haus zerstört hatte, zogen sie um auf die Nordinsel. Die Familie der beiden war schon immer verwurzelt im Folk, der Urgroßvater wurde einst sogar von Roots-Musik-Sammler Alan Lomax aufgenommen. 2016 erscheint mit "Eternal Delight" das erste Album, aufgenommen in einer abgeschotteten Hütte auf der Coromandel Halbinsel. Am 9. August soll der Nachfolger "Perfumed Earth" erscheinen, mit dem die Schwestern auf dem neuseeländischen Indie-Label Flying Nun untergekommen sind. Entstanden ist es wieder in der Hütte im Ort Tapu. Geholfen haben bei den neun Songs einige befreundete Musiker.



Facebook | Bandcamp

Video: Purple Pilgrims - "Two Worlds Apart"

Album-Stream: Purple Pilgrims - "Eternal Delight"

Eternal Delight by Purple Pilgrims





Cold Moon

Heimatstadt: Oakland, Kalifornien

Genre: Emocore, Post-Rock, Folk

Für Fans von: Colour Revolt, Brand New, Band Of Horses

Das war nicht zu erwarten, dass Bassist Will Levy - sonst Gitarrist in der Pop-Punk-Band The Story So Far - und Schlagzeuger Mike Ambrose, lange Zeit bei der Hardcore-Band Set Your Goals tätig, in ihrer neuen Band so anders, so viel reifer klingen würden. Zusammen mit seinem Bruder Kevin Ambrose und Sänger Jack Sullivan haben die beiden Cold Moon gegründet. Anstatt Pop-Punk gibt es auf der Debüt-EP "Rising" sechs Stücke, die selten unter fünf Minuten gehen und sich irgendwo aus Folk, Post-Rock und Emocore nähren. Ein schönes, manchmal hypnotisches und herrlich zeitloses Gebräu ist dabei entstanden.





Facebook

Stream: Cold Moon - "Stevie"