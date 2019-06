The Raconteurs zeigen Lyric-Video zu neuem Song "Bored And Razed"

Foto: Screenshot Youtube

Auf die Vorstellung des Songs im Radio folgt das Video: The Raconteurs legen im Lyric-Video zu "Bored And Razed" den Fokus auf den Text des Openers ihres kommenden Albums "Help Us Stranger".

Nach "Sunday Driver", "Now That You're Gone", "Hey Gyp (Dig The Slowness)" und "Help Me Stranger" haben The Raconteurs den fünften Vorabsong aus "Help Us Stranger" vorgestellt. In den beiden Refrains von "Bored And Razed", in dessen Lyric-Video Farbwechsel von Beats und Licks abhängen, vergleichen die Bandleader Brendan Benson und Jack White den US-Staat Kalifornien mit ihrer Geburtsstadt Detroit. Einmal heißt es: "Well I'm Detroit born and raised/ But these days I'm living with another/ You tell me she can be replaced/ But that's not the case/ I'm so lost without her".

"Help Us Stranger" erscheint am 21. Juni - mehr als elf Jahre nach seinem Vorgänger "Consolers Of The Lonely". Erst kürzlich hatten die Raconteurs anlässlich ihres neuen Albums zwei Konzerte in Berlin und Köln gespielt.

Lyric-Video: The Raconteurs - "Bored And Razed"