VISIONS empfiehlt: Kadavar kommen im November auf Tour

Die Berliner Retro-Heavy-Rocker Kadavar kommen im November auf Europa-Tour und machen auf dieser auch zehn Mal im deutschsprachigen Raum Halt.

Die schier nie pausierenden Kadavar sind wahrhaftige Arbeitstiere. Seit einigen Jahren betouren sie unaufhörlich die Welt. In den kurzen Pausen haben sie ihr eigenes Studio in Berlin aufgebaut, um dort in Eigenregie neue Songs und Alben aufzunehmen. Das erste Ergebnis daraus ist das noch aktuelle Album "Rough Times".

Dabei arbeitet die Band derzeit fleißig am Nachfolger. Für die Foto-Session dazu zog es die Band nach Transsilvanien. An ihrer Seite war Kameraprofi Joe Dilworth, Ex-Schlagzeuger von Stereolab und mittlerweile bei Cavern Of Anti-Matter. Er hat die Band mit seinem analogen Equipment in historisch anmutenden Hammer-Horrorfilm-Outfits vor mystischen Kulissen abgelichtet - was man auf dem Tour-Plakat bereits erkennen kann.

Am anstehenden Wochenende werden Kadavar bei Rock am Ring sowie bei Rock im Park zu sehen sein, es folgen die Festivals Full Force und Haldern Pop, bevor dann die Headliner-Tour im November ansteht. Der hat das Trio aus Berlin den Titel "For The Dead Travel Fast" gegeben.

Support sind bei allen Daten die schwedischen Retro-Metaller Hällas. Bei allen Daten im deutschsprachigen Raum sind außerdem die krachigen Indierocker Pabst mit dabei. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Kadavar + Hällas + Pabst

10.11. Hannover - Capitol

20.11. Wiesbaden - Schlachthof

21.11. Nürnberg - Hirsch

22.11. München - Backstage Werk

23.11. Wien - Arena

24.11. Dresden - Beatpol

27.11. Stuttgart - LKA Longhorn

28.11. Köln - Essigfabrik

29.11. Hamburg - Große Freiheit

30.11. Berlin - Columbiahalle

Bild: Kadavars Tourposter