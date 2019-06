Liam Gallagher streamt neuen Song "Shockwave", kündigt neues Album an

Liam Gallagher hat die neue Solo-Single "Shockwave" veröffentlicht. Es ist der erste Vorbote für sein zweites Soloalbum, dessen Titel er auf Twitter auch schon verriet.

"Why Me? Why Not" heißt der Nachfolger von "As You Were" und wird damit wahrscheinlich auch zur neuen Phrase, die Liam Gallagher bald am Ende eines jeden Tweets hinterlässt. Den Titel bestätigte er Fans ebendort. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt, er sei aber auch erst kürzlich damit fertig geworden.

Die erste Single "Shockwave" des Ex-Oasis-Sängers knüpft mit wenigen Überraschungen an sein gelungenes Solodebüt an - auch die Mundharmonika aus darauf enthaltenen Songs wie "Wall Of Glass" ist dezent mit dabei. Gallagher präsentierte "Shockwave" vor einigen Tagen stolz bei einem Konzert in London, wovon es Videos gibt.

Mutmaßlich nicht ganz zufällig markiert der heutige Tag auch den offiziellen Kinostart seiner biografischen Dokumentation "As It Was". Allerdings wird sie bisher nur in Großbritannien gezeigt - was uns bleibt, ist ein amüsanter Trailer.

Stream: Liam Gallagher - "Shockwave"

Video: Liam Gallagher - "Shockwave" (live)

Tweets: Liam Gallagher bestätigt Albumtitel "Why Me? Why Not"

WHY ME? WHY NOT. — Liam Gallagher (@liamgallagher) 29. Mai 2019