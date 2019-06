Hardcore-Band The Armed nimmt Frank Turner mit neuem Song aufs Korn

The Armed haben den neuen Song "Ft. Frank Turner" per Video vorgestellt. Der enthält entgegen seines Titels keinen Beitrag des Punk-Singer/Songwriters - zumindest keinen autorisierten: Die Hardcore-Punks aus Detroit nutzen offenbar ein Gesangsbruchstück aus einem unveröffentlichten Demo von Turner. Der reagierte leicht verstimmt.

"Ft. Frank Turner" ist ein elektrifizierter Hardcore-Noise-Smasher, der nach kurzem Intro in wildes Gewüte ausbricht und nach gut 80 Sekuden auch schon wieder vorbei ist. Der Song ist Teil von Adult Swims Single-Serie, wo er den aktuellen 42. Teil stellt.

Fast unterhaltsamer als der solide Track und sein Video ist aber die Mini-Kontroverse drumherum: Auf den ersten Blick trollen The Armed mit dem Songtitel Frank Turner, obwohl der in dem Track gar nicht zu hören ist.

Turner aber wandte sich an das Magazin Stereogum und ließ wissen, der Track verwende einen kleinen Ausschnitt eines Demos von Turner, das dieser nie fertiggestellt habe. "Ich habe nie irgendetwas von dieser Sache gehört, ich kenne die Band nicht persönlich (obwohl ich sie gelegentlich höre) und habe das nicht freigegeben", schrieb Turner.

Turners Reaktion nahmen The Armed zum Anlass, noch einen draufzusetzen: "Hört unseren neuen, 80 Sekunden langen, von unautorisierten Samples durchzogenen Song 'Ft. Frank Turner'", feixte die Band auf Facebook - und verzierte den Post mit einem Foto von Turners Namensvetter Frank Carter.

Zudem wandten sich The Armed ebenfalls an Stereogum und verbreiteten folgendes Statement: "Es macht uns traurig, zu hören, dass er über den Song verärgert ist. Wir sind schon seit langem große Fans von Gallows." Letztere sind natürlich Carters Ex-Band, nicht Turners.

Der wiederum sah sich auf Twitter noch einmal zu einer Klarstellung genötigt: Die Provokation mit Songtitel und den "verwechselten" Franks sei lustig, er fände es nur nicht gut, wenn sein unfertiges Songmaterial ungefragt veröffentlicht würde. Außerdem klärte er über die Verbindung zu The Armed auf: Demnach sei Turners Demo, an dem sich The Armed bedient hatten, vor acht Jahren von Converge-Gitarrist Kurt Ballou aufgenommen worden. Dieser produziert auch die Alben von The Armed.

I can see a connect because I demo’d that song with Kurt Ballou once upon a time. Don’t really care about the obvious provocateur stuff (pretty funny really, including pic of @frankcarter23) but not very stoked about recordings getting used like that.