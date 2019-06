Tool-Konzert in Berlin: Hochwertige Videomitschnitte von "Descending" und "Invincible"

Am 2. Juni haben Tool ein Konzert in Berlin gespielt. Auf der Setlist befanden sich auch die beiden neuen Songs "Descending" und "Invincible" - seht hier zwei Qualitäts-Videomitschnitte.

Die Europatour von Tool startete am vergangenen Wochenende in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Wie auf der vorangegangenen US-Konzertreise spielte die Prog-Metal-Band, deren erstes Album seit 2006 am 30. August erscheinen wird, die beiden neuen Songs "Descending" und "Invincible". Ersteren im Gegensatz zum seit 2016 live präsentierten Instrumental in einer Version mit Gesang, wie nun zwei qualitativ hochwertige Videos aus dem Zuschauerraum zeigen.

Zuletzt hatte Tool-Frontmysterium Maynard James Keenan (auch A Perfect Circle, Puscifer) noch einmal bekräftigt, dass die Band ihr neues Album tatsächlich am 30. August veröffentlichen wird.

Video: Tool - "Descending" (live in Berlin)

Video: Tool - "Invincible" (live in Berlin)

Live: Tool

05.06. Wien - Stadthalle

07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

18.06. Amsterdam - Ziggo Dome

25.06. Zürich - Hallenstadion