Pixies kündigen neues Album "Beneath The Eyrie" an, streamen Single "On Graveyard Hill"

Die Pixies haben mit "Beneath The Eyrie" ein neues Album für den Spätsommer angekündigt. Die erste Single "On Graveyard Hill" gibt schon jetzt einen Vorgeschmack darauf.

"On Graveyard Hill" ist ein gelungener, knackiger Pixies-Song: In der Strophe sorgen der Achtel-Bass von Paz Lenchantin und der Hall auf Francis Blacks Stimme für einen dezenten Post-Punk- und Goth-Touch, schon vor dem Refrain übernimmt aber der Alternative Rock mit satt verzerrten Gitarren den Track. Unten hört ihr den ganzen Song im Stream.

"On Graveyard Hill" ist der erste Vorgeschmack auf "Beneath The Eyrie", das kommende Album der Pixies. Produziert wurde die Platte von Tom Dalgety, der auch schon den Vorgänger "Head Carrier" verantwortet und außerdem Alben von Ghost und Royal Blood begleitet hatte. Das Album erscheint am 13. September.

Dass die Pixies an einem neuen Album arbeiten, war bereits bekannt: Schon im Dezember soll die Platte in New York eingespielt worden sein, ein Podcast wird ab dem 27. Juni in zwölf Teilen wöchentlich einen Einblick in den Entstehungs- und Aufnahmeprozess geben.

Nach dem Erscheinen der Platte kommen die Pixies auch auf Tour: In den deutschsprachigen Ländern machen sie insgesamt sechs Mal Station, die Show in München ist schon jetzt ausverkauft. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Pixies - "OnGraveyard Hill"

Cover & Tracklist: Pixies - "Beneath The Eyrie"

01. "In The Arms Of Mrs. Mark Of Cain"

02. "On Graveyard Hill"

03. "Catfish Kate"

04. "This Is My Fate" 05. "Ready For Love" 06. "Silver Bullet"

07. "Long Rider"

08. "Los Surfers Muertos"

09. "St. Nazaire"

10. "Bird Of Prey"

11. "Daniel Boone"

12. "Death Horizon"

Live: Pixies

05.10. Berlin - Columbiahalle

07.10. Köln - Palladium

09.10. Wien - Gasometer

13.10. Zürich - X-Tra

15.10. München - Tonhalle | ausverkauft

17.10. Luxemburg - Luxexpo