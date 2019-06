Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Maple, Utopia Union und The Run Up.

Maple

Heimatstadt: Amsterdam

Genre: Fuzzpop, Indierock, College Rock

Für Fans von: Basement, Spielbergs, Teenage Fanclub

Grungy Fuzz-Rock mit einer gewissen 90er Britpop-Note spielen die Niederländer Maple. Die bestehen aus Sänger und Gitarrist Jordy Sanger, Schlagzeuger Duncan Daalmeijer, Gitarrist Robbi Meertens und Bassist Darek Mercks und kommen aus Amsterdam. Im Oktober 2018 haben sie ihr Debütalbum "Maple" über Butler Records veröffentlicht, von dem "Submi$$ive" der offensivste Kracher ist. Zu dem Song haben Meertens und Mercks ein lustiges Video aus der Hundeperspektive gedreht, das könnt ihr euch unten ansehen könnt.



Video: Maple - "Submi$$ive"

Stream: Maple - "Eat Your Dog"





Utopia Union

Heimatstadt: Berlin und Aurich

Genre: Psychedelic Rock, Post-Rock

Für Fans von: Goat, Earth, Maserati

Angefixt von den schwedischen Afrobeat-Psychedelikern Goat und anderen westlichen Bands mit Sounds und Einflüssen aus anderen Kulturen, gründet Matthias Dabrowski die Band Utopia Union noch in Berlin, aber auf dem Sprung nach Aurich. Dabrowski war zuvor vor allem in der Crustcore-Szene mit Mönster aktiv. Für die ersten Aufnahmen holte er sich Bassist Chris Breuer (Heads., Ex-The Ocean) und Matze Scheuerer (Ex-Mönster, Space Chaser, ZSK) dazu. Im August 2018 werden die Songs "Utopist" und "White Nights" hochgeladen, seit dem 1. Juni gibt es mit "Innenleben" die erste EP. In die eigentlich instrumentalen Songs mischt sich im abschließenden Siebenminüter "Rain" dann ein Spoken-Word-Beitrag von Heads.-Frontmann Ed Fraser ein. Außerdem hat The Tidal Sleep-Gitarrist Marc Aufderstrasse sich an den neuen Songs beteiligt.



Album-Stream: Utopia Union - "Innenleben" (EP)

Innenleben by Utopia Union

Video: Utopia Union - "Utopist"





The Run Up

Heimatstadt: Bristol, England

Genre: Pop-Punk, Emocore

Für Fans von: Hot Water Music, Pup, Taking Back Sunday

Eine erste EP gibt es bereits im Oktober 2014, drei Jahre später folgt das Debütalbum und zuletzt die EP "Good Friends, Bad Luck". Mit der sind die Briten The Run Up auch beim deutschen Label Uncle M mit untergekommen, wo sie mit ihrem hymnischen, hemdsärmeligen Punkrock gut hinpassen. Mit dem Kleinformat sind sie gerade auch auf großer Tour durch unsere Breiten. Wer vom 7. bis 10. Juni etwa auf der Booze Cruise in Hamburg ist, bekommt gleich vier Mal die Chance, die Band zu sehen.



Video: The Run Up - "The Upside Of Being Down"

Album-Stream: The Run Up - "Good Friends, Bad Luck" (EP)