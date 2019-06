VISIONS empfiehlt: Psychedelic Porn Crumpets kündigen Deutschland-Shows an

Die hervorragende australische Psychedelic-Rock-Band Psychedelic Porn Crumpets für für drei Konzerte auf Deutschland-Tour.

Ursprünglich als fiktives Universitätsprojekt gegründet, veröffentlichen die Psychedelic Porn Crumpets ihr bereits drittes Album "And Now For The Whatchamacallit" am 31. Mai.

Anfang November bringen die vier Australier ihren garage-rockige Weirdo-Trip (die SOngs handeln vor allen Dingen von Lebensmitteln) dann auf deutsche Bühnen. Drei Konzerte kündigt die Psych-Rock-Band rund um Mastermind Jack McEwan für den Herbst an - in Bremen, Hamburg und Berlin.

VISIONS empfiehlt: Psychedelic Porn Crumpets 02.11. Bremen - Tower 05.11. Hamburg - Hafenklang 06.11. Berlin - Cassiopeia