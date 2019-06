Redd Kross stellen Titeltrack von neuem Album "Beyond The Door" vor

Ende August erscheint das achte Album von Redd Kross seit 1982. "Beyond The Door" soll es heißen - und den Titeltrack gibt es bereits zu hören.

Als Jeff McDonald und sein jüngerer Bruder Steven 1978 ihre erste Band gründen, sind sie noch Schüler. Ab 1980 heißt ihre Band Red Cross, was sie bald in Redd Kross umbenennen müssen. Drei Alben erscheinen in den 80ern, drei in den 90ern. Dann ist 16 Jahre lang Albumpause, bis 2012 mit "Researching The Blues" das Comeback eingeläutet wird.

Dieses bekommt mit "Beyond The Door" am 23. August nach immerhin auch schon wieder sieben Jahren eine Fortsetzung via Merge Records. Steven McDonald - der ja auch Bassist bei der Hardcore-Supergroup OFF! und momentan bei den Melvins ist - sagt über das Album: "Jeff ist immer noch die treibende Kraft hinter den Kompositionen, aber mit mehr Hilfe von mir denn je. Jeff und ich haben uns das Schreiben und Singen nicht mehr derart gleichwertig geteilt seit 'Born Innocent' von 1981."

Zum ersten mal sind auf einem Redd-Kross-Album nun auch die Live-Mitglieder Dale Crover (Schlagzeuger der Melvins) und Gitarrist Jason Shapiro zu hören.

Der Titelsong des neuen Albums ist ein im besten Sinne typischer Redd-Kross-Song mit Anleihen bei Glam-Rock und Bubblegum-Pop. Aber hört selbst...

Stream: Redd Kross – "Beyond The Door"

Tracklist: Redd Kross – "Beyond The Door"

01. "The Party" 02. "Fighting" 03. "Beyond The Door" 04. "There’s No One Like You" 05. "Ice Cream (Strange And Pleasing)" 06. "Fantástico Roberto" 07. "The Party Underground" 08. "What’s a Boy to Do?" 09. "Punk II" 10. "Jone Hoople" 11. "When Do I Get to Sing 'My Way'"