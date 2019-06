Coheed And Cambria zeigen Video zu "The Pavilion (A Long Way Back)"

Die Emo-Prog-Rocker Coheed And Cambria haben ein Video zu "The Pavilion (A Long Way Back)" veröffentlicht. Dabei setzt der Clip betont auf Schlichtheit.

Das neueste Video der Prog-Rocker Coheed And Cambria zeigt eine Performance der Band, bei der Frontmann Claudio Sanchez erst zum Schluss zu den restlichen Mitgliedern stößt. Dabei vermittelt der Clip zum hymnischen Song mit einer schwarz-weiß Optik eine für die Band eher ungewöhnliche Schlichtheit.

Zuletzt hatten Coheed And Cambria kinotaugliche Science-Fiction-Videos zu den Songs "True Ugly", "Old Flames" und "Unheavenly Creatures" veröffentlicht. Die Songs sind alle Teil des aktuellen Albums "Vaxis - Act I The Unheavenly Creatures", das die Fortsetzung der bandeigenen "The Armory Wars"-Saga weiter ausführt. In einer aufwendigen Making-of-Serie hatte die Band den Entstehungsprozess des Nachfolgeralbums von "The Color Before The Sun" dokumentiert.

Video: Coheed And Cambria - "The Pavilion (A Long Way Back)"