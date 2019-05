Newsflash (Megadeth, Slipknot, Descendents u.a.)

Neuigkeiten von Megadeth, Slipknot, Yellow Eyes, Iamthemorning, Bracket, Bad Books, Descendents und Duff McKagan.

+++ Megadeth-Bassist Dave Ellefson hat über seine Rolle in der Band gesprochen. In Interview mit Metal-Rules hatte er angegeben, er würde nur noch als Angestellter der Band fungieren. Ursprünglich war Ellefson als vollwertiges Gründungsmitglied neben seinem guten Freund Dave Mustaine am längsten Teil der Band gewesen, bis dieser die Band 2002 aufgelöst hatte. Bei der Wiedervereinigung im Jahr 2004 waren die Meinungen über die Anteile der einzelnen Mitglieder so unterschiedlich, dass Ellefson damals nicht Teil der Reunion sein wollte. Insbesondere sei er mit Mustaine nicht auf einen Nenner gekommen, da er viele Anteile abgeben sollte. Nach dieser Meinungsverschiedenheit hatte sich Ellefson dann an anderen Musikprojekten ausprobiert und so den Spaß an der Musik wieder entdeckt. Erst im Jahr 2010 war er wieder zu Megadeth gestoßen, wenn auch nur als "gut bezahlter Nebendarsteller". Ellefson ist sich aber sicher: "Um die Freundschaft zu retten, musste ich Anteile abgeben."

+++ Slipknot haben die Hintergründe ihres Albumtitels "We Are Not Your Kind" erläutert. Im Schreibprozess des Songs "All Out Life" war Frontmann Corey Taylor direkt von der Vorstellung begeistert gewesen, wie "50.000 Menschen [die fünf Worte] schreien und dabei die Fäuste recken würden". Obwohl der Song selbst nicht Teil des Albums ist, erschien der Band kein anderer Slogan passender, da die fünf Worte außerdem die grundsätzliche Anti-Haltung der Band so gut träfen. "We Are Not Your Kind" erscheint am 9. August. Zuvor machen Slipknot noch für Festivals und Konzerte Halt in Deutschland. Die Headline-Shows sind restlos ausverkauft.

Live: Slipknot

08.06. Nürnberg - Rock im Park

09.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

13.06. Nickelsdorf - Nova Rock

14.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.06. Hannover - TUI Arena | ausverkauft

+++ Yellow Eyes haben ihr neues Album "Rare Field Ceiling" angekündigt und als ersten Vorgeschmack den siebenminütigen Song "Light Delusion Curtain" veröffentlicht. Die New Yorker Black-Metal-Band gab in einem Interview mit Kerrang Einblick in die Hintergründe ihres besonderen Sounds. Dabei stünde dieser laut Gitarrist Sam Skarstad mittlerweile für sich und funktioniere auch ohne Genre-Vorbilder. Kreativen Input bezöge die Band nicht etwa von anderen Black-Metal-Bands, sondern von Prog-Bands und estischen Chören. "Rare Field Ceiling" erscheint am 28. Juni und kann beim Label Gilead Media vorbestellt werden.

Stream: Yellow Eyes - "Light Delusion Curtain"

Albumcover: Yellow Eyes - "Rare Field Ceiling"

+++ Das russische Kammer-Prog-Duo Iamthemorning hat ein neues Album und eine Tour angekündigt. "The Bell" erscheint am 2. August bei Kscope. Außerdem geht die Band im September mit Riverside auf Deutschlandtour. Tickets gibt es bei Eventim. Zuletzt hatten Iamthemorning den Film "Ocean Sounds" inklusive Soundtrack produziert.

Cover & Tracklist: Iamthemorning - "The Bell"

01. "Freak Show"

02. "Sleeping Beauty"

03. "Blue Sea"

04. "Black And Blue"

05. "Six Feet"

06. "Ghost Of A Story"

07. "Song Of Psyche"

08. "Lilies"

09. "Salute"

10. "The Bell"

Live: Iamthemorning

19.09. Reichenbach - Neuberinhaus

20.09. München - Freiheiz

21.09. Münster - Jovel

22.09. Nürnberg - Hirsch

24.09. Mainz - KUZ

25.09. Esch/Alzette - Kulturfabrik Esch

26.09. Karlsruhe - Substage

28.09. Potsdam - Waschhaus

+++ Die Punkrock-Band Bracket hat ihr neues Album "Too Old To Die Young" zum Streaming bereit gestellt. Veröffentlicht wird es übermorgen auf Fat Mikes Label Fat Wreck Chords, aber beim Szene-Portal Brooklyn Vegan kann man die elf neuen Stücke bereits jetzt hören.

+++ Bad Books haben ihr drittes Album "III" angekündigt. Die Supergroup besteht aus dem Indie-Folk-Songwriter Kevin Devine und den beiden Manchester Orchestra-Mitgliedern Andy Hull und Robert McDowell. Bereits 2017 habe man sich mit dem Ziel im Studio getroffen mindestens einen neuen Song zu schreiben, im Laufe der Zeit sei daraus der Nachfolger ihres 2012 erschienenen Albums "II" geworden. "III" erscheint am 21. Juni bei Caroline, die ersten Singles "Lake House" und "I Love You, I'm Sorry, Please Help Me, Thank You" sind bereits online

Video: Bad Books – "Lake House"

Video: Bad Books - "I Love You, I'm Sorry, Please Help Me, Thank You"

Cover und Tracklist: Bad Books - "III"

01. "Wheel Well"

02. "UFO"

03. "Myths Made Plain"

04. "Lake House"

05. "I Love You, I'm Sorry, Please Help Me, Thank You"

06. "Neighborhood"

07. "I Wrote It Down For You"

08. "Left Your Body"

09. "Supposed To Be"

10. "Army"

+++ Descendents-Frontmann Milo Auckerman hat Hoffnung, dass seine Band noch dieses Jahr ins Studio geht. Rund 20 neue Songs habe die Gruppe bereits zusammen, jedoch wolle man mit den Aufnahmen warten, bis jedes Bandmitglied seine neuen Songs fertig habe. Ein Veröffentlichungsdatum stehe noch lange nicht fest, jedoch wolle die Band sich für ihr nächstes Album weniger Zeit lassen, als es zwischen "Cool To Be You" und "Hypercaffium Spazzinate" der Fall war, nämlich zwölf Jahre. Das nächste Mal live unterwegs sind die Descendents schon in diesem Sommer. Tickets für die regulären Shows gibt es bei Eventim.

Live: Descendents

22.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

26.06. Wels - Alter Schlachthof

28.06. Wiesbaden – Schlachthof

29.06. Köln - Live Music Hall

08.08. Hannover – Faust

06.-09.08. Tolmin - Punk Rock Holiday

+++ Guns N' Roses-Bassist Duff McKagan hat für das Format "What's In My Bag" in den Vinylkisten der US-Plattenladenkette Amoeba gestöbert und dabei einige Schätze gefunden. Seine Käufe umfassen unter anderem Veröffentlichungen von Prince, GBH und Minor Threat, dazu erzählt er seine persönliche Geschichte mit den jeweiligen Alben. Zuletzt hatte McKagan zwei Deutschlandshows für August angekündigt. Im Gepäck haben wird er sein aktuelles Soloalbum "Tenderness", das am 31. Mai erscheint. Tickets für die Shows sind bei Eventim erhältlich.

Video: Duff McKagan zu Gast bei "What's In My Bag?"

Live: Duff McKagan + Shooter Jennings

23.08. Berlin – Astra Kulturhaus

26.08. Köln – Gloria