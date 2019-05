Newsflash (Steven Wilson, Turbostaat, Liam Gallagher u.a.)

Neuigkeiten von Steven Wilson, Turbostaat, Liam Gallagher, The National, My Sleeping Karma, Volbeat, Vinnie Paul, Randy Blythe und acillateM.

+++ Steven Wilson hat die Arbeit an seinem neuen Album begonnen. In einem Instagram-Post spielt der Prog-Musiker einen kurzen Auszug an, den er auf einem analogen Synthesizer programmiert hat. Zuletzt hatte Wilson das Livealbum "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall" veröffentlicht. Das aktuelle Studioalbum "To The Bone" war vor zwei Jahren erschienen.

Instagram-Post: Steven Wilson arbeitet an neuem Album

+++ Turbostaat haben die Aufnahmen für ihr neues Album hingegen schon abgeschlossen. Nachdem sich die Band vergangene Woche in die Hansa Studios begeben hatte, bestätigten Turbostaat nun, dass die Aufnahmen für das neueste Werk abgeschlossen sind. Laut Bassist Tobert Knopp wurden die Songs live eingespielt. Das siebte Studioalbum soll Anfang 2020 erscheinen. Zuletzt hatten Turbostaat das Livealbum "Nachtbrot" veröffentlicht und mit einer Tour ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Das noch aktuelle Studioalbum "Abalonia" war Anfang 2016 erschienen.

Facebook-Post: Turbostaat haben neues Album fertig aufgenommen

+++ Auch Liam Gallagher will mit seinem neuen Album fertig sein. Nachdem der ehemalige Oasis-Frontmann zuletzt den Trailer zur Dokumentation "As It Was" über seine Karriere geteilt hatte, bestätigte Gallagher nun, dass der Nachfolger seines Solodebüts "As You Were" im Kasten ist. Laut Charlie Lightening, dem Regisseur des Dokumentarfilms, soll das neue Album dem Oasis-Klassiker "(What's The Story) Morning Glory?" nachempfunden sein. Ob noch dieses Jahr mit einem Release zu rechnen ist, ist nicht bestätigt.

Tweet: Liam Gallagher hat neues Album fertig

Album 2 in the bag Dya want some LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 25. Mai 2019

+++ The National haben "Rylan" bei in der Late Show von Moderator Stephen Colbert gespielt. Für die Performance des Songs von ihrem neuen Album "I Am Easy To Find" holte sich die Indieband Unterstützung von Gastsängerinnen und -Musikern. Auch ihr neues Album ist von zahlreichen Gast-Features geprägt. Zuvor hatten The National bereits den Titeltrack live in der Sendung präsentiert.

Video: The National - "Rylan" (live bei der Late Show)

+++ My Sleeping Karma haben die "Sonic Ride Tour Vol. I" angekündigt. Auf der Europatour wollen die Stoner-Rocker Songs eines neuen Albums präsentieren. Begleitet werden sie von ihren Genre-Kollegen Stoned Jesus und der Post-Rock-Kombo Somali Yacht Club. Bei den Abschluss-Shows in Berlin und Stuttgart ist auch die Band Belzebong dabei. Tickets für die Tour gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: My Sleeping Karma kündigen Tour an

Live: My Sleeping Karma + Stoned Jesus + Somali Yacht Club

15.11. Köln - Live Music Hall

16.11. Neunkirchen - Gloomaar Festival

21.11. Genf - L'Usine

23.11. Salzburg - Rockhouse Dome of Rock Festival

25.11. München - Feierwerk

26.11. Wien - Arena

27.11. Leipzig - Werk 2

28.11. Hamburg - Markthalle

29.11. Berlin - Festsaal Kreuzberg *

30.11. Stuttgart - KJH Hallschlag *

* mit Belzebong

+++ Volbeat haben Zusatzshows für ihre kommende Tour bekannt gegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage finden im November Zusatzshows in Hamburg am 12. November und in Köln am 15. November statt. Bei den Shows mit dabei sind Baroness und Danko Jones. Jüngst hatten die Dänen ihr neues Album "Rewind, Replay, Rebound" und eine gleichnamige Welttournee angekündigt. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Volbeat + Baroness + Danko Jones

01.11. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

05.11. Zürich - Hallenstadion

07.11. Frankfurt/Main - Festhalle

08.11. München - Olympiahalle

10.11. Leipzig - Arena Leipzig

11.11. Hamburg - Barclaycard Arena

12.11. Hamburg – Barclaycard Arena

14.11. Köln - Lanxess Arena

15.11. Köln - Lanxess Arena

+++ Das Grabmal des verstorbenen Hellyeah- und Ex-Pantera-Schlagzeugers Vinnie Paul wurde enthüllt. Er wurde schon im vergangenen Jahr neben seinem Bruder und früheren Bandkollegen Dimebag Darrell auf dem Moore Memorial Gardens Cemetery in Arlington, Texas beigesetzt. Jetzt ziert sein Grab eine große Gedenktafel, die der seines Bruders ähnelt und sein Schaffen würdigt. Vinnie Paul war im Juni 2018 überraschend infolge mehrerer Erkrankungen im Alter von 54 Jahren verstorben.

Instagram-Post: Vinnie Pauls letzte Ruhestätte

+++ Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe hatte eine unangenehme Begegnung mit einer feuchten Treppe. Während eines Konzerts am 24. Mai rutschte der 49-Jährige aus und teilte persönlich ein Bild des Zwischenfalls auf Instagram. An diesen Vorfall werden ihn allerdings nicht nur einige Tage lang Schmerzen und Prellungen erinnern - sondern auch ein verdammt gutes Foto für die Ewigkeit.

Instagram-Post: Randy Blythe während seines Sturzes

+++ Metallicas "Master Of Puppets" versteckt in seiner rückwärts abgespielten Version keine satanischen Botschaften, aber ein Gitarrensolo, das noch schwieriger zu spielen ist als die normale Version. Der Youtuber Bradley Hall schaffte es trotzdem, die berühmten Solo-Gniedeleien von Kirk Hammett (und James Hetfield!) rückwärts einzuspielen, und zwar so präzise, dass sie auch erneut umgekrempelt immer noch gut klingen. Das macht ihn zumindest zum Master der Strings.

Video: "Master Of Puppets"-Solo rückwärts