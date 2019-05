Newsflash (Metallica, Frank Carter & The Rattlesnakes, Matula u.a.)

Neuigkeiten von Metallica, Frank Carter & The Rattlesnakes, Matula, Buzzcocks, Off!, Subrosa und Papa Roach.

+++ Metallica haben ihre Akustikversion von "The Unforgiven" per Video veröffentlicht. Die Aufnahme stammt von ihrem Akustik-Benefizkonzert aus dem vergangenen November, das im Februar auch als Album auf Vinyl erschienen war. Mit dem Video erinnerten Metallica gestern an ihrem "Day Of Service", zu dem sie ihre Fans jährlich aufrufen. An diesem Tag sollen sie in wohltätigen Einrichtungen ehrenamtlich aushelfen. Metallicas Stiftung All Within My Hands hilft bei der Organisation von Events. Über einen Button im Video kann man weiterhin Geld spenden.

Video: Metallica - "The Unforgiven (live in San Francisco, CA - November 3, 2018)"

+++ Frank Carter & The Rattlesnakes haben ein Musikvideo zu "Kitty Sucker" veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album "End Of Suffering", das vor drei Wochen erschienen war. Auch zu den darauf enthaltenen Songs "Anxiety" und "Crowbar" gibt es Clips. Die Band spielt im August beim Taubertal Festival und kommt Ende des Jahres für einige Clubshows zurück nach Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Kitty Sucker"

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlensnakes

08.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

30.10. Hamburg - Markthalle

05.11. Berlin - SO36

06.11. Köln - Kantine

07.11. München - Technikum

+++ Matula haben ein paar Konzerte angekündigt. Von September bis November spielen die Indiepunks mit ihrem aktuellen Album "Schwere" insgesamt sechs Shows. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Matula

13.09. Bremen - Tower

14.09. Köln - Helios37

25.10. Wolfsburg - Jugendhaus Ost

26.10. Berlin - Cassiopeia

29.11. Hamburg - Hafenklang

30.11. Hannover - Bei Chez Heinz

+++ Die Buzzcocks haben ein Gedenkkonzert für ihr verstorbenes Mitglied Pete Shelley angekündigt. Es findet am 21. Juni in der Royal Albert Hall in London statt. Zahlreiche Gäste wurden eingeladen, um den Frontmann auf der Bühne würdig zu vertreten, darunter Sonic Youth-Gitarrist Thurston Moore, Captain Sensible von The Damned und Tim Burgess von The Charlatans. Shelley war am 6. Dezember im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

Facebook-Post: Buzzcocks teilen Poster für ihr Gedenkkonzert

+++ Die Crowdfunding-Kampagne von Off! für einen Film namens "Watermelon" ist gescheitert. Die Hardcore-Supergroup wollte eine verrückte "Sci-Fi Punk Rockumentary" drehen, konnte aber nicht genug Spenden dafür sammeln. Das werde sie jedoch nicht davon abhalten, das dazu geplante Album aufzunehmen, sagten sie gegenüber Altpress. Ein Film sei eben viel teurer als ein Album, was sich wiederum stemmen ließe. Außerdem seien bereits 25 Songs fertig geschrieben, meinte Frontmann Keith Morris, viele von ihnen drei Minuten lang oder sogar länger - ungewöhnlich für die Band. "Wasted Years", das bislang letzte Off!-Album von 2014, enthält bis auf eine kleine Ausnahme keinen Song mit mehr als 1:50 Minuten Spielzeit.

+++ Subrosa haben sich aufgelöst. Das Doom-Kollektiv macht nach 13 Jahren Schluss. Die Gründe führten sie in einem Statement aus, primär liegt es an dem Fokus der einzelnen Mitglieder auf neue Projekte, die im Post auch verlinkt sind. Eine noch unbenannte Nachfolgeband habe sich auch schon formiert. Subrosa fügten auch ein kleines "bis auf weiteres" ein - vielleicht kommt es also irgendwann zur Reunion. Ihr viertes Album "For This We Fought The Battle Of Ages" war 2016 erschienen. Zum Song "Troubled Calls" hatten sie ein bewegendes Video veröffentlicht, das auf die hohe Selbstmordrate unter homosexuellen Mormonen aufmerksam macht.

Facebook-Post: Subrosa lösen sich auf

+++ Papa Roach haben The Prodigys "Firestarter" gecovert. Die Band würdigte damit deren verstorbenen Frontmann Keith Flint. Die Nu-Metal-Band performte das Cover beim Sonic Temple Art & Music Festival in Columbus, wo sie für The Prodigy einsprangen. Die Zukunft von The Prodigy ohne Flint ist weiterhin ungewiss.

Video: Papa Roach - "Firestarter" (The-Prodigy-Cover)