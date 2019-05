Newsflash (Opeth, Slipknot, Pelican u.a.)

Neuigkeiten von Opeth, Slipknot, Pelican, Angel Du$t, Shoreline, Jake Black und Stray Cats.

+++ Opeth haben Details zu ihrem neuen Album verraten. Es heißt "In Cauda Venenum" und enthält zehn Titel, die sowohl in schwedischer als auch in englischer Sprache gelistet werden. Das Cover-Artwork enthüllten die Prog-Metaller ebenfalls, allerdings ist noch nicht bekannt, wann genau das Album erscheinen soll. Angepeilt werde aber ein Release im Herbst via Nuclear Blast. Das passt zum Tourkalender der Band, der im November auch Konzerte im deutschsprachigen Raum vorsieht. Tickets gibt es bei Eventim.

Cover & Tracklist: Opeth - "In Cauda Venenum"

01. "Livet’s Trädgård" / "Garden Of Earthly Delights" (Intro)

02. "Svekets Prins" / "Dignity"

03. "Hjärtat Vet Vad Handen Gör" / "Heart In Hand"

04. "De Närmast Sörjande" / "Next Of Kin"

05. "Minnets Yta" / "Lovelorn Crime"

06. "Charlatan"

07. "Ingen Sanning Är Allas" / "Universal Truth"

08. "Banemannen" / "The Garroter"

09. "Kontinuerlig Drift" / "Continuum"

10. "Allting Tar Slut" / "All Things Will Pass"

Live: Opeth

08.11. München - Backstage

10.11. Zürich - Volkshaus

13.11. Köln - E-Werk

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Nürnberg - Meistersingerhalle

16.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

+++ Corey Taylor hat mit Kerrang! über seine neue Maske bei Slipknot gesprochen. Er habe sie speziell so wie sie ist als Antwort auf die Negativität designen lassen, die ihm mit dem Album ".5: The Gray Chapter" entgegengeschlagen war: "Auf seltsame Art hat man mich wie ein Bösewicht fühlen lassen. Was okay ist. Das war nicht zu verhindern, und es stört mich [jetzt] nicht so sehr. Aber für eine Weile traf es mich doch. Ich habe immer versucht, ein guter Vater, ein guter Mann, eine gute Person zu sein. Ich habe viel Scheiße durchgemacht vor ein paar Jahren, und in dieser Zeit haben viele Leute ihre Meinung über mich komplett verändert. [...] Ich sagte: 'Okay, wenn ihr einen Bösewicht wollt, kriegt ihr einen verdammten Bösewicht.' Ich wollte etwas Unangenehmes kreieren - nicht nur für mich als Träger, sondern die Menschen als Zuschauer. Ich wollte, dass [die Maske] so wirkt, als wäre sie in jemandes Keller entstanden - [eine Maske], die speziell dafür gemacht wurde, um Menschen unangenehm zu verwirren." Slipknot hatten vergangene Woche den neuen Song "Unsainted" veröffentlicht und im Video dazu ihre neuen Outfits enthüllt. Das neue Album "We Are Not Your Kind" erscheint am 9. August. Rund um den Release spielen Slipknot auf Festivals und Headliner-Shows in Deutschland, für die es aber keine regulären Tickets mehr gibt.

Live: Slipknot

08.06. Nürnberg - Rock im Park

09.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

13.06. Nickelsdorf - Nova Rock

14.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

18.06. Hannover - TUI Arena | ausverkauft

+++ Pelican streamen mit "Cold Hope" den zweiten Vorboten ihres neuen Albums "Nighttime Stories". Daraus hatten sie zuvor schon den Titel "Midnight And Mescaline" präsentiert. Offiziell erscheint die Platte am 7. Juni. Im Oktober spielt die Post-Metal-Band einige Konzerte in Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Pelican - "Cold Hope"

Nighttime Stories by Pelican

Live: Pelican

06.10. Berlin - Lido

07.10. Dresden - Beatpol

09.10. München - Feierwerk

+++ Angel Du$t kommen auf Europa-Tour. Im Juli spielt die ungewöhnliche Hardcore-Band aus Mitgliedern von Turnstile und Trapped Under Ice zusammen mit Higher Power mehrere Konzerte in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim. Im März war ihr neues Album "Pretty Buff" erschienen, kurz danach ein Video zum Song "Five".

Live: Angel Du$t + Higher Power

15.07. Wiesbaden - Kesselhaus

16.07. München - Feierwerk

19.07. Leipzig - Naumanns

20.07. Köln - MTC

+++ Shoreline haben ihr Debütalbum "Eat My Soul" angekündigt. Die Münsteraner Emopunk-Band hatte im verganenen Jahr mit der EP "You Used To Be A Safe Place" auf sich aufmerksam gemacht und veröffentlicht nun auf Uncle M ihr erstes Studioalbum. Die Single "Hana" gibt es bereits im Stream, auch ein Musikvideo hat die Band dazu gedreht. Das Intro spricht Joe McMahon von Smoke Or Fire. Die Platte erscheint am 12. Juli. Rund um den Release spielt die Band jede Menge Konzerte.

Video: Shoreline - "Hana"

Cover & Tracklist: Shoreline - "Eat My Soul"

01. "Andre The Giant"

02. "Hana"

03. "Bent/Broken"

04. "Thieves"

05. "What Sucks Is Now Hidden…"

06. "Eat My Soul"

07. "Vanish"

08. "Walking Through"

09. "Wasps & Flies"

10. "Two Floors Beneath"

11. "Sleepy Habits"

Live: Shoreline

24.05. Hildesheim - Kulturfabrik Löseke

07.06. Hamburg - Booze Cruise Festival

11.06. Bochum - Die Trompete

13.07. Gladbeck - Maxus

18.07. München - Free & Easy-Festival

27.07. Goldenstedt - Afdreiht Un Buten Festival

06.09. Saarbrücken - Devils Place

18.09. Oberhausen - Druckluft

19.09. Aachen - Wild Rover

20.09. Darmstadt - Oetinger Villa

21.09. Zwiesel - Jugendcafe

24.09. Würzburg - Cairo

25.09. Jena - Rosenkeller

26.09. Berlin - Schokoladen

27.09. Braunschweig - B58

28.09. Köln - Limes

05.10. Hamburg - Astra Stube

12.10. Münster - Cafe Sputnik

+++ Jake Black alias Very Reverend Dr. D. Wayne Love ist gestorben. Der Sänger von Alabama 3 war laut einem Statement seiner Band am 21. Mai friedlich im Kreise von Freunden und Angehörigen verstorben. Nur wenige Tage zuvor hatten sie noch beim Highpoint Festival in Lancashire gespielt. "D. Wayne entschied mit seiner überlegenen Weisheit, dass das der richtige Moment für seinen Aufstieg in die nächsthöhere Ebene sei", heißt es in dem humorvollen Abschiedstext. "Seine letzten Worte, die wir noch entschlüsseln müssen, waren 'Tweet Tweet, Possil Fleet'" - wohl eine Anspielung auf eine obskure schottische Straßengang. Vermutlich war er Ende 50, sein genaues Alter ist nicht bekannt.

Facebook-Post: Alabama 3 verkünden Tod von Jake Black

+++ Stray Cats haben ein Video zum Song "Cat Fight (Over A Dog Like Me)" veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem Jubiläumsalbum "40", das am Freitag erscheint. Im Juli spielt die Rockabilly-Band auch in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Stray Cats - "Cat Fight (Over A Dog Like Me)"

Live: Stray Cats

03.07. Berlin - Columbiahalle

04.07. Köln - Palladium

09.07. Stuttgart - Killesberg

11.07. München - Zenith