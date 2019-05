The Hives präsentieren mit "I'm Alive" ersten neuen Song seit vier Jahren

Foto: Goran Broberg

Die schwedischen Garage-Rocker The Hives haben den schwungvollen Song "I'm Alive" veröffentlicht. Dieser ist Teil einer Seven-Inch, die im Juni erscheint.

Mit dem schunkelnden Rock-Song locken die Schweden in gewohnter The Hives-Manier auf die Tanzfläche. In einer kryptischen Erklärung von Frontmann Pelle Almqvist heißt es, der Song handele davon, "unter einem Stein hervorzukriechen und jeden Widerstand auszulöschen", klinge wie "unter einem Stein hervorzukriechen und jeden Widerstand auszulöschen", weil er von einer Band kommt, die "unter einem Stein hervorkriecht und jeden Widerstand auslöscht".

"I'm Alive" ist Teil einer limitierten Seven-Inch, die im Juni erscheinen soll. Bisher war noch nicht von einem neuen Album die Rede, der NME berichtet aber, man dürfe eines im kommenden Jahr erwarten. In der Vergangenheit hatte Sänger Almqvist Interesse an einem Soloalbum gezeigt.

Ganze vier Jahre ist es her, dass The Hives zuletzt neue Musik veröffentlicht hatten. Das bisher letzte Album "Lex Hives" war sogar bereits 2012 erschienen.

Video: The Hives - "I'm Alive"