VISIONS empfiehlt: Frank Carter & The Rattlesnakes kommen auf Tour

Frank Carter und seine Rattlesnakes touren wieder in Deutschland. Im Herbst bringt der vom Hardcore zum Alternative Rock übergewechselte Namensgeber bei vier Shows seinen heute etwas milderen Sound auf die Bühne.

Früher waren Frank Carter-Shows wüste Mosh-Pit-Ansammlungen, heute geht es der ehemalige Gallows-Shouter auch mal gediegener an. Dass seine Konzerte immer noch von Spannung und pulsierender Energie durchdrungen sind, davon kann man sich ab Ende Oktober wieder überzeugen: In den vier größten Städten steht Carter mit seiner Backing Band auf der Bühne.

Tickets gibt es zunächst ab dem 22. Mai um 10 Uhr im exklusiven Spotify-Vorverkauf, ab dem 23. Mai um 10 Uhr dann bei Eventim und ab dem 24. Mai um 10 Uhr schließlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im April hatte Carter zwar bereits zwei Shows in Deutschland gespielt, diese waren aber lediglich der Vorgeschmack, bevor nun die eigentliche Tour zum neuen Album "End Of Suffering" folgt, das am 3. Mai erschienen war. Daraus hatte die Band vorab den Track "Anxiety" mit einem Video vorgestellt, in dem es um Angststörungen und psychische Probleme geht.

Abseits von seinen Solo-Aktivitäten betreibt der Brite Carter auch noch das Duo Pure Love, das bereits seit seiner Gründung einen eher im Alternative Rock beheimateten Sound pflegt.

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

08.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

30.10. Hamburg - Markthalle

05.11. Berlin - SO36

06.11. Köln - Kantine

07.11. München - Technikum