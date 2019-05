The Offspring kündigen exklusive Headliner-Show in Deutschland an

The Offspring haben eine exklusive Headliner-Show angekündigt. Im August spielen die Punkrock-Dads zwischen ihren Festivalauftritten ein großes Konzert in Frankfurt.

Schnelle Riffs, catchy Melodien, kurzum perfekte Punkrock-Hymnen zum Mitgrölen: Spätestens seit ihrem Durchbruch mit "Smash" von 1994 gehört die Band um Sänger und Gitarrist Bryan "Dexter" Holland und Gitarrist Kevin "Noodles" Wasserman zum Punkrock-Olymp. "Self Esteem", "Pretty Fly (For A White Guy)", "The Kids Aren't Alright" und weitere Hits fehlen auf keiner Alternative-Party.

Im August kommen The Offspring damit in die Frankfurter Jahrhunderthalle. Zwischen ihren Festivalauftritten (unter anderem beim Open Flair und Rocco Del Schlacko) spielen sie am 7. August eine exklusive Headliner-Show. Supportet werden sie dabei von den australischen Newcomer-Garage-Punks The Chats.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 20. Mai um 11 Uhr. Kunden eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters können schon am Samstag beim exklusiven Pre-Sale Tickets bestellen.

Mit einer neuen Veröffentlichung der Kalifornier darf man sicher bald rechnen, immerhin ist das aktuelle Album "Days Go By" nun schon sieben Jahre alt. Die Band feuert Spekulationen auch immer wieder selbst an. Erst vor einigen Monaten verriet ein Instagram-Post von Noodles, dass ein neues Album fertig sei, sie aber noch nicht wüssten, in welcher Form sie es veröffentlichen möchten. Auf ihren Shows im Sommer darf man aber sicher den ein oder anderen neuen Song erwarten.

Live: The Offspring

07.08. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

09.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

10.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

11.08. Eschwege - Open Flair Festival

16.08. Großpösna - Highfield Festival

17.08. St.Pölten - FM4 Frequency Festival - Green Park