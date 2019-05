Soundgarden kündigen Konzertfilm "Live From The Artists Den" an

Am 17. Februar 2013 spielten Soundgarden im The Wiltern in Los Angeles. Die Show wurde mitgefilmt und erscheint demnächst in diversen Formaten.

"Live From The Artists Den" ist eine dreifach mit dem Emmy ausgezeichnete US-Musikfernsehserie, die Konzerte von Künstlern gerne mal in besonderem Rahmen oder an besonderen Orten filmisch festhält. So geschehen auch mit den Grunge-Heroen Soundgarden, deren letzter Auftitt ihrer US-Winter-Tour im Februar 2013 im The Wiltern in Los Angeles endete.

Das Konzert in seiner Gesamtheit konnte bisher nicht gesehen noch gehört werden - abgesehen von den Konzertbesuchern natürlich. Dieser Umstand wird sich nun ändern, weil "Live From The Artists Den" den Auftritt in verschiedenen Formaten veröffentlichen will. Neben der Blu-ray soll das Konzert auch auf Vinyl und CD erhältlich sein, sowie in einer Deluxe-Box mit einer Handvoll Extras. Zusätzlich zu den 29 Tracks der Blu-ray soll es dort auch Bonus-Interviews mit den Mitgliedern der Band geben.

Vorbestellen kann man das Ganze auf der Webseite von Artist Den, verschickt wird es um den 26. Juli herum, wobei es sich vermutlich um den offiziellen Releasetermin handelt. Das Set wird veröffentlicht unter der Ägide von The Chris Cornell Estate/UMe. Im Juni wird es auch zu drei besonderen Screenings in Los Angeles, New York und Seattle kommen, wo spezielle HD-Technologie zum Einsatz kommen soll, um ein hyperreales Erlebnis zu schaffen.

Neben den bekanntesten und wichtigsten Songs von Soundgarden gibt es im Kern der Show auch zehn Songs ihres damals aktuellen Comeback-Albums "King Animal".

Chris Cornells Witwe Vicky kommentiert: "Diese Show war sehr speziell, und ich weiß wie viel Freude Chris in dieser Nacht hatte. Die Idee, Fans die Möglichkeit zu geben, das Konzert in seiner Gänze zu erleben, ist etwas, das mich stolz macht, mit ihnen zu teilen." Morgen jährt sich sein Tod zum zweiten Mal.

Video: Soundgarden - "Live From The Artists Den – Official Trailer"

Cover & Tracklist: Soundgarden - "Live From The Artists Den"

01. "Incessant Mace"

02. "My Wave"

03. "Been Away Too Long"

04. "Worse Dreams"

05. "Jesus Christ Pose"

06. "Flower"

07. "Taree"

08. "Spoonman"

09. "By Crooked Steps"

10. "Blind Dogs"

11. "Rowing"

12. "Non-State Actor"

13. "Drawing Flies"

14. "Hunted Down"

15. "Black Saturday"

16. "Bones Of Birds"

17. "Blow Up The Outside World"

18. "Fell On Black Days"

19. "Burden In My Hand"

20. "A Thousand Days Before"

21. "Blood On The Valley Floor"

22. "Rusty Cage"

23. "New Damage"

24. "4th Of July"

25. "Outshined"

26. "Black Hole Sun"

27. "Ty Cobb"

28. "Slaves & Bulldozers"

29. "FeedBacchanal"