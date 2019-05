VISIONS Premiere: Valley Of The Sun streamen neues Album "Old Gods" vorab, kündigen Tour an

In einer Woche erscheint das dritte Valley Of The Sun-Album "Old Gods" - hört es vorab exklusiv bei VISIONS im Stream.

Mit dem Video zum Titeltrack hatte die Alternative-Stoner-Band aus Cincinatti, Ohio kürzlich einen ersten Vorgeschmack auf den Nachfolger von "Volume Rock" (2016) gegeben, das immer noch bei uns im Stream bereit steht. "Old Gods" erscheint am 24. Mai beim Genre-Label Fuzzorama, wo man es auch in verschiedenen Versionen vorbestellen kann.

Im Herbst werden Valley Of The Sun mit ihrem neuen Album durch Deutschland und die Schweiz touren. Tickets sind ab kommenden Montag bei Eventim erhältlich.

Album-Stream: Valley Of The Sun - "Old Gods"

Live: Valley Of The Sun

19.09. Stuttgart - Goldmark

20.09. Münster - Rare Guitar

21.09. Zürich - Krach Karussell

22.09. München - Orangehouse

24.09. Dresden - Beatpol

28.09. Berlin - Cassiopeia

29.09. Hannover - Lux Hannover

30.09. Hamburg - Poocabar

10.10. Wiesbaden - Kreativfabrik

11.10. Jena - Rosenkeller

12.10. Köln - MTC